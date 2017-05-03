Emre Akbaba’ya La Liga ekibi talip oldu

Alanyaspor’un yıldız futbolcusu Emre Akbaba’ya dev talip... Turuncu-Yeşilli takımla iki şampiyonluk yaşadıktan sonra Süper Lig’de de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 24 yaşındaki futbolcuyu İspanyol devi Valencia takip altına aldı.

Bu sezon performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Alanyaspor’un maestrosu Emre Akbaba’ya İspanyol devi Valencia talip oldu.

Alanyaspor'un deplasmanda oynadığı son Kayseri maçına Valencia'nın ‘şef scoutu' (oyuncu izleme komitesinin başındaki isim) izlemeye geldi.

Emre'yi sezon sonuna kadar takip edecek olan Valencia'nın hazırlanacak rapor doğrultusunda Alanyaspor'un kapısını çalacağı ifade edildi. Süper Lig'de bu sezon 28 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu 6 gol, 6 asistle takımına katkı sağladı.