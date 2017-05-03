Eskişehir Basket Dörtlü Final’de

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Play-off çeyrek final üçüncü karşılaşmasında Nesine.Com Eskişehir Basket, İstanbulspor Beylikdüzü'nü 83-80 mağlup etti.

Nesine.Com Eskişehir Basket Dörtlü Final’de… Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Nesine.Com Eskişehir Basket, Yunus Emre Sonsırma, Buğrahan Tuncer, Sean Marshall, Josh Duncan, Cemal Nalga ilk 5’i ile başladı. Mücadelenin ilk periyodu 20-20’lik beraberlikle, ilk yarı ise konuk ekip Nesine.Com Eskişehir Basket’in 44-42 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin üçüncü periyodunda konuk ekip kırmızı-siyahlılar sayı farkını az da olsa açarak 68-62’lik skorla önde tamamladı. Kıran kırana geçen karşılaşmayı Nesine.Com Eskişehir Basket 83-80 kazanarak Play-Off’ta 3-0 öne geçti ve adını Dörtlü Final’e yazdırmayı başardı.

Mücadelenin en skorer ismi 18 sayıyla İstanbulspor Beylikdüzü’nden Elijah Johnson olurken, Eskişehir ekibi adına en çok skoru 17 sayıyla Josh Duncan üretti.