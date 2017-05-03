Fenerbahçe aradığı 10 numarayı Fransa’da buldu

Fenerbahçe, Nice ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Valentin Eysseric için harekete geçti. Sert futboluyla dikkat çeken Eysseric, ‘kemik kıran’ lakabıyla biliniyor.

Fenerbahçe, bu sezon eksikliği çok yaşadığı 10 numara pozisyonunu gelecek sezon doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Nice'te forma giyen 25 yaşındaki Valentin Eysseric'i listeye dahil etti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sözleşmesinin sezon sonu bitmesinden dolayı Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirecek. Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakan Fransız futbolcu, 32 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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Fransa'da 2013-2014 sezonunda St.Etienne ile oynanan maçta Jeremy Clement'e yaptığı sert faul ile gündeme gelen Eysseric, rakibinin ayağını kırmış ve 11 maç ceza almıştı. Henüz 21 yaşında yaşadığı bu talihsiz olay nedeniyle ‘kemik kıran' lakabı alan Eysseric, bu sezon hiç kırmızı kart görmedi.

KONOPLYANKA TAMAM

Fenerbahçe, Evgen Konoplyanka transferinde de sona yaklaştı. Sevilla'dan Schalke'ye bu sezon kiralanan Ukraynalı yıldızını gelecek sezonda da kiralanması bekleniyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Konoplyanka'yı kadrosuna katma olasılığı yüksek. Sarı-lacivertli yöneticiler, İspanya'da Sevilla yönetimiyle masaya oturacak ve Ukraynalı oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak. Kanarya'nın Sevilla'ya ödeyeceği rakam ise 2 milyon Euro.