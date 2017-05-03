Fenerbahçe’de 110. yıl coşkusu

Fenerbahçe'nin kuruluşunun 110. ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918 tarihinde kulübü ziyaret edişinin 99. yıldönümleri, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen bir törenle kutlandı.

Fenerbahçe’nin kuruluşunun 110. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918 tarihinde kulübü ziyaret edişinin 99. yıldönümleri, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen bir törenle kutlandı.

Törene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Yöneticiler Önder Fırat ve Metin Doğan, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kulüp Üyeleri, Kadın Kolları Üyeleri, altyapı antrenör ve sporcular, Fenerbahçe Koleji öğretmen ve öğrencileri ile kulüp ve bağlı şirketlerin çalışanları katıldı.

Atatürk ve silah arkadaşları, şehitlerimiz, kulüp kurucuları, ebediyete intikal eden yönetici, sporcu ve taraftarlar için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak söz alan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin köklerinin 1899 yılında kurulan Siyah Çoraplılar ve 1902 yılında kurulan Kadıköy Spor Kulüpleri’ne dayandığını söyledi. Her iki kulübün de dönemin yönetimi tarafından kapatıldığını, bunun üzerine hemen hemen aynı kişiler tarafından 1907 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurulduğunu anlatan Vefa Küçük, “Bugünü kadar 1907 olarak bilinir ve anılır ancak gerçeği 1890'larda başlar” dedi.

Fenerbahçe'nin kurucularının da dönemin tahsilli insanları ve gençleri olduğunu ve Saint Joseph'e dayandığını söyleyen Vefa Küçük, “O günden bugüne çok büyük başarılar aldık. Hem spor dalında; hem de Türkiye'de kendimizi en büyük sivil toplum kuruluşu olarak kabul ediyoruz. Rozetimizdeki renkler çok anlamlıdır. Formamıza, Kulübümüze, rozetimizdeki anlamlara bugün olduğu gibi yarın da siz gençler sahip çıkacaksınız” diye konuştu.

“BU KULÜBÜN EMANETİ GENÇLERDİR”

1918 yılında Merhum Sabri Toprak'ın kulüp başkanı olduğu dönemde, o zaman Mirliva (Tuğamiral) rütbesinde olan Mustafa Kemal'in, arkadaşı Sabri Toprak'ın daveti üzerine Kulübü ziyaret ettiğini anlatan Vefa Küçük, “Atatürk, ziyaret ettiği kulüpler içinde, ilk ziyaret ettiği kulüp olma şerefini verdi bize” dedi.

Kulübün 1930'larda geçirdiği büyük yangının ardından Atatürk'ün Fenerbahçe'ye o dönem 55 Reşat altını değerinde olan 500 TL'yi bağışladığını belirten Vefa Küçük, “1934 yılında yeni stadımız mülkiyeti bize ati olmak üzere açıldı. Büyük Atatürk yangından sonra kulübümüze 500 TL bağışta bulunmuştur ve bu bağışla Fenerbahçe'nin stadına sahip olmasının ilk harcını koyan Kemal Atatürk olmuştur. Hem kuruluş hem de Fenerbahçe'nin madden ve manen yanında olan büyük Atatürk'ün ziyaretinin 99. yılını kutluyoruz. Kulübümüzü kuranlara ve büyük Atatürk'e, vefat etmiş tüm yönetici ve sporcularına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kulübün emaneti gençleredir” diye konuştu.

Müze Kurulunun tarihi değerlendirmesinin ardından törende Fenerbahçe Koleji öğretmen ve öğrencileri, altyapı sporcuları ve kulüp çalışanları konuşmalar yaptı, şiirler okudu. Tören tüm katılımcıların hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemesiyle sona erdi.