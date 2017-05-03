Fenerbahçe’den Galatasaray’a fark

Konuk takım Galatasaray, karşılaşmaya 5-0 ile başlarken, Fenerbahçe'nin ilk cevabı Quigley'den geldi (2-5). Jefferson, Işıl ve Papova ile skor bulmaya devam eden Galatasaray, farkı 7 sayıya kadar çıkartırken, Fenerbahçe bulduğu 6-0‘lık seriyle durumu 10-11‘e getirdi. Buna 8-0’lık bir seriyle cevap veren konuk takım, çeyreğin bitimine 2.23 kala durumu 10-19‘a getirdi. Çeyreğin bundan sonraki bölümünde Fenerbahçe'nin 11-5‘lik üstünlüğü vardı ve ilk on dakika 24-21 Galatasaray üstünlüğüyle son buldu.
Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Lavender ile skoru 24‘te eşitlerken, konuk ekibin cevabı Traore ile geldi (24-27). Çeyreğin üçüncü dakikasında skoru 31‘de eşitleyen Fenerbahçe, Candace Parker'ın basketiyle öne geçmesini de bildi (33-31). Çeyreğin geri kalanı karşılıklı basketlerle geçilirken, skor birçok kez eşitlendi. 37-37‘lik eşitliğin ardından 10-4‘lük üstünlük sağlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 47-41 önde tamamladı.
Fenerbahçe ikinci yarıya 8-0‘lık seriyle başlarken, konuk takımda bu seriye son veren isim Papova oldu (55-43). Oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi takım, farkı korumayı sürdürürken çeyreğin yarısında 64-51 üstün durumdaydı. Galatasaray'ın bu çeyrekteki son sayıları 3.28 kala Vitola'dan gelirken, 11-0‘lık bir seri daha bulan Fenerbahçe, farkı 24 sayıya kadar çıkardı ve son çeyreğe 77-53 önde girdi.
Son on dakikanın ilk sayıları ev sahibi takımdan gelirken, Galatasaray'ın skor sessizliği son çeyrekte de devam etti (79-53). Bu sessizliği bozan isim bitime 7.30 kala Vitola olurken, Jefferson ve Deniz Çolakoğlu'nun da sayılarıyla fark 20‘ye kadar indi (81-61). Karşılaşmanın geri kalanında farkı koruyan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 97-73 ile galip geldi ve seride durumu 2-0‘a getirdi.