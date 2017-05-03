Fenerbahçe’den Galatasaray’a fark

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk etti. Maçın başında etkili olan taraf Galatasaray olsa da, Fenerbahçe ikinci çeyrek itibariyle oyunun kontrolünü eline aldı ve karşılaşmayı 97-73 ile kazandı. Böylece seride 2-0 üstün duruma geldi.

Konuk takım Galatasaray, karşılaşmaya 5-0 ile başlarken, Fenerbahçe'nin ilk cevabı Quigley'den geldi (2-5). Jefferson, Işıl ve Papova ile skor bulmaya devam eden Galatasaray, farkı 7 sayıya kadar çıkartırken, Fenerbahçe bulduğu 6-0‘lık seriyle durumu 10-11‘e getirdi. Buna 8-0’lık bir seriyle cevap veren konuk takım, çeyreğin bitimine 2.23 kala durumu 10-19‘a getirdi. Çeyreğin bundan sonraki bölümünde Fenerbahçe'nin 11-5‘lik üstünlüğü vardı ve ilk on dakika 24-21 Galatasaray üstünlüğüyle son buldu.

Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Lavender ile skoru 24‘te eşitlerken, konuk ekibin cevabı Traore ile geldi (24-27). Çeyreğin üçüncü dakikasında skoru 31‘de eşitleyen Fenerbahçe, Candace Parker'ın basketiyle öne geçmesini de bildi (33-31). Çeyreğin geri kalanı karşılıklı basketlerle geçilirken, skor birçok kez eşitlendi. 37-37‘lik eşitliğin ardından 10-4‘lük üstünlük sağlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 47-41 önde tamamladı.

Fenerbahçe ikinci yarıya 8-0‘lık seriyle başlarken, konuk takımda bu seriye son veren isim Papova oldu (55-43). Oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi takım, farkı korumayı sürdürürken çeyreğin yarısında 64-51 üstün durumdaydı. Galatasaray'ın bu çeyrekteki son sayıları 3.28 kala Vitola'dan gelirken, 11-0‘lık bir seri daha bulan Fenerbahçe, farkı 24 sayıya kadar çıkardı ve son çeyreğe 77-53 önde girdi.

Son on dakikanın ilk sayıları ev sahibi takımdan gelirken, Galatasaray'ın skor sessizliği son çeyrekte de devam etti (79-53). Bu sessizliği bozan isim bitime 7.30 kala Vitola olurken, Jefferson ve Deniz Çolakoğlu'nun da sayılarıyla fark 20‘ye kadar indi (81-61). Karşılaşmanın geri kalanında farkı koruyan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 97-73 ile galip geldi ve seride durumu 2-0‘a getirdi.