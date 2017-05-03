Fenerbahçe’den Mustafa Kemal Atatürk tişörtü

Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de kulübü ziyaret etmesinin anısına özel bir tişört satışa sundu.

Fenerbahçe, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” tişörtünü bugünden itibaren satışa çıkartıyor.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü 3 Mayıs 1918 tarihindeki ziyaretinin 99.yılına özel olarak Fenerium tarafından hazırlanan tişörtler bugünden başlayarak www.fenerium.com.tr internet satış sitesinde, 03 Mayıs Çarşamba gününden itibaren de tüm Türkiye' deki Fenerium mağazalarında satışa sunuluyor.”

Tişörtün üzerinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyareti esansında çekilmiş olan fotoğraf karesi ile birlikte hatıra defterine yazmış olduğu şu satırlar bulunuyor; “Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta takdir ile şereflendirilmiş bulunan yaptığı çalışmaları işitmiş ve bu kulübü ziyaret ederek hizmet veren kişilerini tebrik etmeyi vazife edinmiştim. İşte bu vazifenin yerine getirilişi ancak bugün mümkün olabilmiştir. Yüksek övgülerimi ve tebriklerimi bu deftere kaydetmekten dolayı mutluyum.

3.5.1918 – Ordu Kumandanı – Mustafa Kemal”