Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a geliyor

Başkan Özbek’in transferde tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, kendi oyuncusu olan Hasan Ali Kaldırım’a Galatasaray’ın teklifini sundu. Sarı-lacivertlilerden ayrılacak olan milli oyuncu da seve seve parçalıyı giyeceğini iletti.

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine katmaya hazırlanıyor. Haziranda sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali ile menajeri Ahmet Bulut vasıtasıyla nabız yoklayan Galatasaray yönetimi, olumlu yanıt aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arası açık olan Ahmet Bulut, bu anlaşmazlıktan dolayı geçen sene Gökhan Gönül'ü de Beşiktaş'a götürmüştü. Daha önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek'ten transferde tam yetki alan Bulut oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'a, sarı-kırmızılıların ilgisini iletti. Fenerbahçe ile yolları kesin olarak ayırmaya hazırlanan milli oyuncu da seve seve parçalı formayı giyeceğini iletti.

Fenerbahçe`den Galatasaray`a fark Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Maçın başında etkili olan taraf Galatasaray olsa da, Fenerbahçe ikinci çeyrek itibariyle oyunun kontrolünü eline aldı ve karşılaşmayı 97-73 ile kazandı. Böylece seride 2-0 üstün duruma geldi. İlgili Haberi Oku

Önümüzdeki günlerde Hasan Ali Kaldırım ile ön protokol imzalamaya hazırlanan yönetim, sezonun ilk transfer bombasını gerçekleştirmek için gün sayıyor.