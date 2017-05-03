Fernando Torres imzaya çok yakın

Galatasaray, üç yıldır renklerine bağlamak için uğraştığı Fernando Torres’e bu kez çok yakın... Tam yetki verilen menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek için İspanya’da masaya oturacak.

İki sezondur yaşanan hayal kırıklıklarını unutturacak bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da ilk hedef bir dünya yıldızı: Fernando Torres… Her transfer döneminde gündeme gelen İspanyol futbolcu bu kez parçalı formayı giymeye hiç olmadığı kadar yakın… Atletico Madrid'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan ‘El Nino' lakaplı golcü futbolcunun transferi ile bizzat menajer Ahmet Bulut ilgilenecek. Sarı-kırmızılı kulübün tam yetki verdiği transfer sihirbazı, bu hafta İspanya'ya giderek Torres'in menajeri ile masaya oturacak.

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Galatasaray, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini açıklayan Fernando Torres için 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor. Başkan Dursun Özbek, ispanya transfer piyasasının en etkili Türk menajeri olan Ahmet Bulut'a bu işi bitirmesi için tam yetki verdi. Bulut da önümüzdeki günlerde ispanya'ya giderek gerekli girişimleri yapacak. Atletico ile sözleşmesi sezon sonunda bittiği için bonservis ödenmeyecek yıldızı ikna etmek amacıyla imza parası ve bonuslarla dolu cazip bir sözleşme koz olarak kullanılacak.