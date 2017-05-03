Galatasaray’da Nihan Güneyligil dönemi

Galatasaray'da Kadın Voleybol Takımı oyuncularından ve bu sezon voleybolu bıraktığını açıklayan Nihan Güneyligil’in takım menajerliği görevine getirildiğini bildirdi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Nihan Güneyligil… 1990 yılında başladığı voleybol kariyeri kupalarla, başarılarla dolu: kulüpler düzeyinde 2004 CEV Top Teams şampiyonluğu, 2009, 2010, 2011 yıllarında Türkiye şampiyonlukları, 2010 ve 2011 FIVB Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu, 2012 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2013 CEV Cup ikinciliği, 2015 CEV Cup üçüncülüğü, 2016 CEV Cup ikinciliği 123 kez giyilen milli takım forması ve 2016 Fair Play ödülü.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin en iyi liberosu apoletiyle aktif voleybol yaşantısını sonlandıran 35 yaşındaki Nihan Güneyligil, sarı-kırmızı formayla geçirdiği 4 sezonda Massimo Barbolini ve Ataman Güneyligil ile çalıştı. Nihan; takımdaki ikinci yılında kaptanlık görevini alırken, 4. sezonunda ise sportif menajer unvanını aldı.

‘Formamızda kuru yer olmadığını herkes bilsin' sözleriyle aktif voleybol yaşamını sonlandıran Nihan Güneyligil, bugün itibarı ile Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Menajerliği görevine getirilmiştir.

Kariyerinde hep daha iyisini yapmak için çaba harcayan Nihan Güneyligil’e Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’na sporcu olarak verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; sürdüreceği takım menajerliği görevinde başarılar diliyoruz.”