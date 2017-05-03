Genç antrenör yaşadığı sorunu çözmek için mucit oldu!

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde Antrenör olarak görev yapan Milli Sporcu Gökay Konuk yıllar önce gönül verdiği bisiklet sporunda yaşadığı sorunu çözmek için mucit oldu. Konuk, yaptığı araştırmalarla karbon tamirine başladı.

Karbon yapılı bisikletinde yaşadığı sorunu gidermek için bisikletin üretici firmasından destek görememesi ile başlayan tamir yolculuğunda yaptığı araştırmalar, Gökay Konuk'u deyim yerindeyse mucit yaptı. Konuyla ilgili konuşan Konuk, “Türkiye'de karbon tamiri pek yapılmıyor, ya da yapılsa da istenilen kalitede olmuyordu. Ben bunu başardım ve Türkiye'de bu konuda tekiz diyebilirim” dedi.

Başına gelenleri anlatan Antrenör Gökay Konuk, “Kendime ait bisiklet bozuldu, fabrikada bunu tamir etmediler. Daha sonra onu defalarca tamir ederek ve yurt dışı kaynakları inceleyerek kendimi geliştirdim. Üzerine her seferinde bir adım ekledim, bir anlamda hobi gibi diyebilirim. Bir gereksinimden doğan olaydır. Talep oldukça ayda üç dört adet bisiklet kadrosu tamiri yapıyoruz. Bu bisikletler oldukça pahalı bisikletler. Fabrikalar genelde kullanıcı hatası diye kabul etmiyor ve garanti kapsamı dışında bırakıyor. Kullanıcılar da bize gönderiyor, biz de tamirini garantili bir şekilde yapıyoruz. Boyasını da yapıp hiç belli olmayacak şekilde kullanıcıya gönderiyoruz” diye konuştu.

Karbonfiber Tamiri Nasıl Yapılır?

Karbon tamiri konusunda şu bilgileri veren Konuk, “Kullandığımız bisikletlerin çoğu üst düzey karbon malzemeden üretildiği için kırılma ya da çatlak oluşması durumunda biz geliştirdiğimiz yöntemle müdahalede bulunmaya başladık. Biz kendimize özel yöntemler geliştirdik, sağlamlığını sağlayabiliyoruz. Bilindiği gibi karbon esnek bir malzemedir ve esnekliğin kaybolmaması lazım. Esneme sırasında aynı yerden kırılma da yapabilmektedir. Kullanıcıya biz onun garantisini verebiliyoruz. Karbonfiber son yıllarda hafifliği ve esnek yapısı sayesinde sert metallere oranla avantaj sağlayan, bu nedenle de sporcuların, hafifliği nedeniyle tercih ettiği bir materyal. Ülkemizde yavaş yavaş sayısı artan karbon malzeme pazarı hızla gelişmekte. Karbonfiber kırıkları için Karbonfiber kumaş ve çift karışımlı reçine, kompozit macun, vakumlama naylonu, çeşitli kalıplama malzemeleri ve kırık cam kullanıyorum. Kırık camı en son tamir gören kısmı törpülemek için kullanıyorum. Pürüzsüz bir törpü işlemi görüyor. Bu çok önemli. Hataları gidermek için sert, kaporta macunu benzeri bir macun kullandığınızda esnemelere bağlı ufak kılcal çatlamalar olmakta. Esnekliğin gitmemesi için sadece karbon malzeme ve epoksi astar sonrası boya kullanmak gerekiyor. Epoksi-reçine karışımının oranları oldukça önemli. Sertleştiriciyi az ya da çok koyarsanız donma süresini etkiliyor, bazen hiç donmayabiliyor. Bu nedenle reçine çok önemli. Karbon kumaşı reçine içinde bekleterek reçineye doymasını sağlamak ve ardından uygulamayı yaptıktan sonra vakumlamak ve hava kalmamasını sağlamak önemli noktalardan. Karbon çatlaklarını, kopan kadroları, ezilen yerleri, çok değerli bisiklet ekipmanlarını bir kez daha aynı yerden kırılmama garantisi vererek tamirini gerçekleştiriyorum” dedi.

Uçak malzemesi de tamiri yapılıyor

Karbonfiberden üretilen birçok aracı tamir edebildiklerini kaydeden Konuk, “Sadece bisiklet tamiri yapmıyoruz. Uçak pervanesi, uçak malzemeleri, otomobil, yüzücü paletleri, olta takımları ve motosikletlerin parçalarını da tamir ediyoruz. Bu konuda da bizden destek istiyorlar. Üretim alanı oldukça geniş olduğu için çok değişik malzemelerle de çalışıyoruz. Kırılan her karbon malzemeyi yapıyoruz diyebilirim. Atölyemiz ise mütevazı bir yer ve bize yeterli geliyor. Şimdilik pek genişletmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

Bu sporda destek şart

Öte yandan kurdukları bisiklet takımı ESBİKE hakkında da bilgiler aktaran Antrenör Konuk şunları aktardı:

“Aynı zamanda ESBİKE, yani Eskişehir Dağ Takımı 2003 yılında kuruldu. Onlarca milli sporcu yetiştirdik, birçok yarışmaya katıldık. Kardeşim Eda Konuk ve ben Gökay Konuk olarak ulusal ve uluslararası birçok yarışa girdik. Olimpiyatlar’a girecektik fakat yeteri kadar destek olmadığı için sınırda kaldık. Biz ESBİKE olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcularımız var. Okulların da kapanması ile birlikte yaz okulları açılacak. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde kayıtlar alıyoruz ve lisans çıkartıyoruz. Bu sayede sporcunun içinde varsa ve ailesi de destek olursa bu sporda ilerleyebiliyor. Çünkü bu sporda en büyük etkenlerden biri de destektir. Oldukça pahalı bisikletler, devlet de belli bir yere kadar destek olabiliyor, sonrasını ise kişi kendisi karşılamak zorunda kalıyor.”

“Ormanlık alanda 100 KM”Bu sporu yapmak için önce istemek ve sevmek gerektiğini söyleyen Konuk, “Daha üst seviyelere gelebilmek için maddi gücünüzün de olması gerekiyor. Bisikleti seven herkesi yanımızda görmek isteriz ancak sporcu olmak için ayrı bir çaba sarf etmesi gerekir. Çalışması lazım, günlük çift idman yapması lazım. Ormanlık alanda 100 km. yol yapması lazım. Bunları sağlarsa başarı gelir. Madalya alacak sporcu seviyesine gelebilir. Dağlarda zorlu arazilerde ter dökmesi lazım. Yani bisikleti ile bir bütün olup devamlı çalışması lazım” açıklamasında bulundu.

Onlarca madalyası varGökay Konuk'un kardeşi olan ESBİKE takım üyesi ve Dağ Bisikleti Milli Sporcusu Eda Konuk da ağabeyi ile birlikte bu spora gönül veren isimlerden. İki kardeş yıllardır severek yaptıkları spor dalında zirveyi görmek istiyor.Yaptığı spor hakkında bilgi veren genç sporcu Eda Konuk ise, “Yaklaşık 14 yıldır bu spor ile uğraşıyorum. Yani 10- 11 yaşlarında başladım bu spora. Ağabeyimle birlikte yavaş yavaş antrenmanlara başladık. Önceleri yapılan yarışmaları izleyerek kendimi adapte etmeye gayret ettim. Türkiye'de birçok uluslararası yarışmada derece aldım. Oldukça fazla sayıda Türkiye Şampiyonluğum bulunuyor. Milli Takım’la birlikte halen yarışlara katılıyorum. Uluslararası yarışmalar kapsamında yurt dışına gidiyoruz. En büyük hedefimiz Olimpiyatlar’a katılmak” dedi.

Bisikleti spor aracı görsünlerDağ Bisikleti Sporunu yaparken ailesi dışında destek alamadığını söyleyen Eda Konuk, “Zaten destek alamadığımız için oldukça zorluk çekiyoruz. Özellikle yarışa gitmek konusunda çoğu zaman maddi destek konusunda sorun yaşayabiliyoruz. Ailemin desteği ile bir yere kadar sürdürüyorum. Ancak bir yere kadar yetebiliyoruz. Devlet desteği, özellikle de özel kurumların desteği olması gerekir ancak bu olmuyor. Eskişehir'de destek olunabilecek spor dalının futbol olduğu söyleniyor. Bana şu an tek lazım olan beni yarışlara göndermeleri. Benim bisikletim var, ekipmanım var. Ama yarışmaya gitmek sorun oluyor. Sponsor bulmak gerçekten zor oluyor. Ben şunu söylemek istiyorum, bisikleti sıradan bir araç olarak görmesinler. Bisikleti bir spor aracı olarak görsünler. Yeter ki destek versinler, biz Olimpiyatlar’a kadar gidebilecek potansiyele sahibiz. Türkiye'de kadın sporcu olarak az sayıda insan var. Destek bulamayan çoğu kadın sporu bırakıyor. Eskişehir'de ise bir tek ben varım sürdüren. Birçoğu ise bu spora başlıyor, yeterli çalışmayı yapamadığı için bırakıyor. Ben sevdiğim için sürdürüyorum. En büyük hedefimiz Olimpiyatlar’a katılmak. Bunun için mümkün olduğunca yarışmalara katılarak puan toplamamız gerekiyor. Tek amacım Olimpiyatlar’da yer almak” diyerek sözlerini noktaladı.