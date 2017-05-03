Göztepe 0-1 Sivasspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

TFF 1. Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisiyle play off hattının dışına çıkan Göztepe, direkt Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Sivasspor’a evinde tek golle mağlup oldu: 1-0.

Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alarak 46 puanda kalan Göztepe bitime 4 hafta kala ilk 6 şansını da zora soktu. Puanını 55 yapan Sivasspor ise lider Evkur Yeni Malatyaspor’la farkı 2 puana indirdi. Bu arada Göztepeli taraftarlar bitiş düdüğünün ardından futbolcuları protesto etti.

Göztepe 0-1 Sivasspor

STAT: Bornova

HAKEMLER: Fırat Aydınus (x), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx)- Fuchs (xx), Gençer (x), Schwechlen (xx), Canberk (xx), Tayfur (xx) (Dk.90 Kobakhidze), Gosso (x) (Dk.40 Soner xx), Segbefia (xx), Murat (xx) (Dk.81 Umut), Halil (xx), Jahovic (x)

SİVASSPOR: Tolgahan (xxx)- Rıdvan (xxx), İbrahim (xx), Boye (xxx), Ziya (x), Burhan (xx) (Dk.63 Ahmet x), Hakan (xx), Galip (x) (Dk.46 Gökhan xx), Adem (xxx), Leandrinho (xx), Ergin (xxx) (Dk.84 Kerim)

GOL: Dk.41 Rıdvan (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Jahovic, Soner, Schwechlen (Göztepe), İbrahim, Hasan (yedek kulübesinde), Boye (Sivasspor),

KIRMIZI KARTLAR: Dk.13 Gençer (Göztepe), Dk.45 Ziya (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Sivasspor atağında Burhan’ın pasında sağ çaprazdan Göztepe ceza alanına giren Hakan yerden sert vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

13. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Adem’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ergin’in ceza yayı üzerinden düşüren Gençer, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

14. dakikada ceza yayı üzerinden Galip’in kullandığı frikikte kaleci Günay topu köşeden çıkardı.

30. dakikada Fuchs’un uzun pasını kontrol eden Jahovic müsait pozisyonda şut çekmek yerine pas verince topu kaptırdı.

37. dakikada Burhan’ın sağ kanattan ortaladığı topa kale önünde Leandrinho kafayı vurdu ancak yerden seken meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

41. dakikada konuk Sivasspor öne geçti. Burhan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rıdvan, Canberk’ten sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Günay çaresiz kaldı: 0-1.

45. dakikada Sivasspor da 10 kişi kaldı. Sağ kanattan sıfıra kadar inen Tayfur’a arkadan müdahalede bulunan Ziya ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49. dakikada Halil’in pasında ceza sahasına giren Segbefia’nın şutunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

55. dakikada Murat’ın göğsüyle indirdiği topa Soner ceza yayı üzerinden gelişine vurdu, meyin yuvarlak kaleci Tolgahan’ın bakışları arasında auta çıktı.

62. dakikada Canberk’ten sıyrılan Leandrinho’nun sert şutunda top üst direğin dibinden dışarıya gitti.

70. dakikada Leandrinho’nun pasında, Ergin ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Günay üstüne gelen topu güçlükle çeldi.

82. dakikada Göztepe atağında Halil’in soldan ortaladığı topa Tayfur vurmak isterken, Gökhan son anda araya girdi, tehlikeyi uzaklaştırdı.