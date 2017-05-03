Hakem şansla başarılıydı

Sonuca tesir etmeyen yüzde 40 hata ile maçı yöneten hakem başarılıdır denir ki; bizim hakemlerimizin bu tip sonucu etkilemeyen hata oranı bırakın yüzde 40'ı, yüzde 10 bile değildir.

Bu hafta maçları yöneten hakemlerimizin bir kısmı verdikleri ve vermedikleri penaltılarla gündeme geldi. Bu kararların büyük bölümü sonucu etkilemese de hakemlerimizin maçların genelinde gösterdiği yönetimlerini penaltı pozisyonlarında da tekrarlamaları gerekir. Oyuncular hakeme bakmayıp, futbolunu oynayınca hakem kararlarının genellikle sonucu etkilemediği görüldü. Zaten herkes kendi işine odaklansa hakem yönetimlerinin her geçen gün daha iyiye gittiğini göreceğiz.

Özgür Yankaya, Gaziantep- Karabük maçında konuk ekibin bir penaltısını atlamış. Genel olarak başarılı maç yönetsen de sonuca tesir ettin evlat.

H.Umut Meler, Kayseri-Alanya mücadelesinde iyi yönetim gösterdi. Ders niteliğindeki bariz gol şansı pozisyonunu doğru değerlendirdi.

Fırat Aydınus, Trabzon-Gençlerbirliği müsabakasında yönetimiyle parladı. Aydınus bir yıldızdı sahada.

Arda Kardeşler, Kasımpaşa- Akhisar randevusunda konuk takımın 2 penaltısını bizce çöp yapmış. Ancak Akhisarspor 2 farklı galip gelmiş. Hakem kendinden emin takdir haklarıyla, başarıyla ve sorunsuz yönetmiş maçı.

Ali Palabıyık, Fenerbahçe-Rize karşılaşmasında Rize'nin tekvandocu kalecisinin tekmesindeki penaltıyı atlamış. Rizeli oyuncuyu Fenerbahçe kalecisine yaptığı hareketten ikinci sarıdan kızartmasaymışsın daha iyi olacakmış Palabıyık.

Alper Ulusoy, Adana-Antalya buluşmasında başarılı yönetim gösterdi.

Cüneyt Çakır, Başakşehir-Beşiktaş maçında ev sahibinin ikinci golündeki ofsaytı atlamış. Ancak hata yardımcının. Çakır ise maçı başarıyla tamamladı.

Halis Özkahya, Bursa-Galatasaray karşılaşmasında sonucu etkilemeyen Galatasaray lehine oluşan penaltıyı da verseydi kusursuz yönetim göstermiş olacaktı.

Volkan Bayarslan'ın, Osmanlı- Konya mücadelesinde Konyasporlu kalecinin yapmadığı penaltıyı vermesi iyi olmamış. Neyse ki penaltı gol olmadı da Volkan'ın bu kararı sonucu etkilemedi.