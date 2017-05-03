Issiah Thomas’tan çılgın performans

NBA Play-Off Yarı Finalleri ikinci maçında Boston Celtics, TD Garden’da karşılaştığı Washington Wizards’ı 129-119 mağlup ederek, 2-0 yaptı. Boston’da Isaiah Thomas 53 sayı, Wizards’ta da John Wall 40 sayı ile mücadele etti.

NBA'de Play-Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Golden State Warriors, ORACLE Arena’da serinin ilk maçında karşılaştığı Utah Jazz’ı 106-94 yenerek, 1-0 öne geçti. Warriors’ta Stephen Curry 22 sayı, 7 ribaund, Draymond Green 17 sayı, 8 ribaunde ve Kevin Durant 17 sayı, 5 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Utah'ta ise Rudy Gobert 13 sayı, 8 ribaund ve Rodney Hood 12 sayı, 5 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

BOSTON SERİYİ 2-0 YAPTI

Boston Celtics, serinin ikinci maçında TD Garden’da karşı karşıya geldiği Washington Wizards’ı uzatma periyodunda 129-119 mağlup ederek 2-0 yaptı. Celtics’te Isaiah Thomas 53 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Al Horford 15 sayı, 12 ribaund ve Jae Crowder 14 sayı, 7 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Wizards’ta ise John Wall 40 sayı, 13 ribaund, Markieff Morris 16 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Serinin bundan sonraki iki maçı Perşembe ve Pazar günleri Washington’da oynanacak.

NBA'de Play-Off mücadeleleri şu maçlar ile devam edecek:

02.00 Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors (1-0)

04.30 San Antonio Spurs – Houston Rockets (0-1)