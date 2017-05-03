Karşıyaka taraftarından görülmemiş olay

Sosyal medya üzerinden iletişime geçen yeşil kırmızılı taraftarlar, 15 bin kapasiteli yeni stat yapılması planlanan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın arazisinde aynı anda yüzlerce meşale yaktı.

İzmir’de yıllardır kulübe yapılacak yeni stadı bekleyen Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Karşıyaka’nın taraftarları, eşi görülmemiş bir eyleme imza attı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, 15 bin kapasiteli yeni stat yapılması planlanan eski Karşıyaka İlçe Stadı’nın arazisinde aynı anda yüzlerce meşale yaktı.

Sosyal medyada, “Stadımızda ilk maçımıza çıkıyoruz, tribünde ilk meşaleleri yakıyoruz” sloganıyla örgütlenen 500 civarında Karşıyakalı, saat 19.45´te stat arazisinde buluştu. Tribün temelleri üzerinde toplanan yeşil-kırmızılılar, saat 20.20´de aynı anda meşaleleri ateşledi. Başkan Mutlu Altuğ ve Asbaşkan Serdar Işıldar da taraftarlarla birlikte eyleme katılıp tezahürat yaptı.

Taraftarlar, meşale şovunun ardından tezahüratlar ve “Mustafa Kemal´in askerleriyiz” sloganlarıyla geceyi inletti. Havai fişek gösterisi de Karşıyakalıların eylemine renk kattı. Başkan Mutlu Altuğ, stadın zaten var olan yerinde yenileneceğini hatırlatarak, “Artık bir an önce stadımıza kavuşmak istiyoruz. Projeye herkesin destek olmasını, engel çıkarılmamasını talep ediyoruz. Her platformda stadımızın takipçisiyiz. Taraftarımızdan ricam, bizi haklı davamızda haksız duruma düşürecek davranışlardan kaçınmaları” dedi.

Daha önce 28 Ocak 2014´te ihalesi yapılan ve altyapı çalışmaları tamamlan statta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonrası ihale iptal olmuştu. Karşıyakalılar, yeni ihale ve ruhsat süreçlerini bekliyor.