Kubilay Kanatsızkuş pazarlığı

Bursaspor Başkanı Ali Ay ile karşılaşmadan önce görüşen ve genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’a olan ilgilerini yineleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Serdar Aziz transferinde olduğu gibi takas artı para önerdi.

Deplasmanda Bursaspor’u 5-0 yenerek ligde rahat bir galibiyet elde eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in takımı deplasmanda desteklemesi dikkat çekmişti. Uzun bir aradan sonra Başkan Özbek'in takımın yanında yer almasının nedeni de ortaya çıktı: Kubilay Kanatsızkuş. Ara transfer döneminde de Bursaspor’un 20 yaşındaki golcüsüyle ilgilenen Özbek, bu kez işi bitirmek istiyor.

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Karşılaşma öncesinde Bursaspor Başkanı Ali Ay ile bir araya gelen ve mücadeleyi de birlikte takip eden Galatasaray Başkanı, Kubilay'a olan ilgilerini yineledi. Ali Ay bu transfere çok sıcak yaklaşmasa da Başkan Özbek, Serdar Aziz'i alırken izlediği yolu işaret etti ve yine oyuncu artı para önerdi. Eğer takastaki oyuncu konusunda anlaşılırsa, Kubilay yeni sezonda Galatasaray'ın forvet alternatiflerinden birisi olacak.