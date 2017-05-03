Muntari ırkçılığa tepki gösterdi, ceza aldı

İtalya Serie A'da Pescara forması giyen Sulley Muntari, rakibin yaptığı ırkçılığa sahadan çıkarak tepki gösterdi. Ganalı bu yüzden 1 maç ceza aldı.

Dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Sulley Muntari’nin başına eşine az rastlanır bir olay geldi. İtalya Serie A’da Pescara forması giyen tecrübeli orta saha, maruz kaldığı ırkçı saldırıya sahadan çıkarak tepki gösterdiği için 1 maç cezaya çarptırıldı.

Pazar günü oynanan Cagliari maçında rakip tarafından ırkçı hakarete maruz kaldı. Buna tepki göstererek oyundan izinsiz çıkan Ganalı futbolcu sarı kart gördü. İtalya Futbol Federasyonu, Muntari’ye bu hareketinden dolaayı 1 maç ceza verdi.

İtalya Serie A’da lig tablosunun sırasında bulunan Pescara, Serie B’ye düşmeyi garantiledi.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER