Muratpaşa Belediyespor finalde

Muratpaşa Belediyespor Ankara’da oynanan karşılaşmada Zağnosspor’u 23-31 yenerek Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırdı.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Zağnos'u 8 sayı farkla geçerek adını finale yazdırdı. Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu'nda saat 15.00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısını 12-17 önde kapatan Muratpaşa, karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Antalya'dan giden bir grup taraftarın da maç boyunca desteklediği Muratpaşa Belediyespor, yarın final karşılaşmasına çıkacak. Muratpaşa'nın rakibi bugün oynanacak Yenimahalle Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılasması sonucunda belli olacak.