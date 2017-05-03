Mustafa Uğur: Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncularına teşekkür ederek, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Uğur, “Haklı bir galibiyet aldığımızı ve doğru bir oyunla saha da olduğumuzu düşünüyorum. Malatyaspor’un nasıl bir futbol sergileyeceğini tahmin ediyorduk. Ona göre de bizim kendi düşüncelerimizi geliştirdik. Oyuncularımızı gönülden kutluyorum. Söylenileni yapma gayreti içerisinde olmaları, oyun disiplininden kopmama adına büyük bir özveri ile oynamaları, müsabakayı kazanma nedenlerimizden bir tanesi. Ama söylediğimiz gibi müsabakayı farklı kazandık ama işimiz bitmedi. Üç müsabakamız daha var. Bunları da aynı disiplinle, aynı kazanma arzusu ile saha da bulunmamız gerekiyor. Ben oyuncularıma gönülden inanıyor, güveniyorum. Hiçbir rakibin aldığı sonuca bakmaksızın son ana kadar kovalayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye çalışacağız. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapma gayreti içerisinde olacağız inşallah” diye konuştu.