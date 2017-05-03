NCAA seçmelerine 100 sporcu katıldı

Toplamda 100 sporcunun katıldığı Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) basketbol seçmeleri, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da gerçekleşti.

Tüm dünyada, NBA'e oyuncu yetiştiren lig olarak kabul gören ve Türk gençlerine ABD'nin kapılarını ardına kadar açan ‘ABB Showcase 2017 Amerikan Kolej Basketbolu Seçmeleri', erkek ve kız toplamda 100 sporcunun 3 gün boyunca ortaya koyduğu kıyasıya mücadelenin ardından tamamlandı.

28-29 ve 30 Nisan tarihleri arasında, İstanbul Beylikdüzü For Life Sport Center'da düzenlenen NCAA Türkiye seçmeleri, 14 ve 20 yaş arasındaki 100 gencin soluksuz mücadelesine sahne olurken, organizasyon için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen antrenörler, takım gözlemciler ve Avrupa'nın öne çıkan yetenek avcıları, gençleri mercek altına aldı. Organizasyonda ayrıca her bir sporcunun özelliklerine göre fundamental antrenmanları, koç klinikleri, yurtdışında eğitim ve spor yaşamı hakkında da özel seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapıldı.

YETENEK AVCILARI İSTANBUL’A YAĞDI

NCAA Türkiye seçmelerine, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns ve Portland Trail Blazers gibi NBA takımlarının yanı sıra, Oklahoma, Indiana ve Marquette gibi NCAA’in çok önemli takımlarında görev yapan ve tüm dünyada Triangle Offense’in mücidi olarak kabul gören efsane Dan Panaggio'nun yanı sıra, kolej ligi takımlarından Lamar Community College'in Türk başantrenörü Sercan Fenerci ve asistan koç Rian Stubbs, Avrupa çapında yetenek avcıları olarak kabul edilen Momir Gajic, Julius Kalneitis, Milos Lopicic, Tijana Gajic ve Bernie Miller katıldı.

Yapılacak değerlendirmeler sonrasında yeterli görülen sporcular, Ağustos ayından itibaren eğitim ve spor yaşamını, elde edecekleri basketbol bursu ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin elit lise ve kolejlerinde sürdürme ayrıcalığına sahip olacak.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan ABB International Academy kurucusu Kaan Onat Kalkan, “Öncelikle 10 aydır hazırlıklarını sürdürdüğümüz organizasyonumuzda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Gençlerimiz artık kariyerlerini kendileri şekillendirebiliyor ve kendileri adına en doğru kararı verebiliyorlar. Özellikle 14-20 yaş gibi çok önemli bir yaş aralığında bulunan gençlerin aldıkları kararlar, onların basketbol kariyeri için çok önemli. Bu anlamda ABB Showcase 2017 Amerikan Kolej Basketbolu Seçmeleri, gençlerimize ABD'de basketbol bursu kapısı açması nedeni ile son derece değerli. Bilindiği üzere bu organizasyonda başarı sağlayan gençlerimiz, eğitim yaşamını spor bursu ile ABD'de sürdürme imkanına sahip olacak. Bizler Türk basketboluna katkı sağlamaya ve daha önce yapılmamış örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.