Portekizli futbolcu 4,5 yıl men cezası aldı!

Portekiz'de amatör ligde yaşanan kavgaya 4,5 yıl futboldan men cezası! Rakibe ve hakeme saldıran Marco Gonçalves 4,5 yıl futboldan men cezası aldı.

Portekiz Amatör Ligi’nde geçtiğimiz gün oynanan Rio Tinto – Canales maçında yaşananlardan dolayı Marco Gonçalves’e futboldan men cezası verildi.

Canales forması giyen Marco Gonçalves, bir pozisyonda önce rakibiyle tartıştı, ardından maçın orta hakemi Jose Rodrigues’e bir dirsek attı. Bu pozisyonun ardından saha karışırken, Porto Futbol Federasyonu olayla ilgili kararını verdi. Mücadele Porto yerel liginde oynandığı için kararı Porto Futbol Federasyonu (Bölgesel federasyon) açıkladı.

Yapılan açıklamada Marco Gonçalves’in hakeme saldırmaktan 4 yıl, hakaret ve tehditlerden 2 ay, rakip oyuncuya saldırmaktan da 3 ay ceza aldığı belirtildi. Caneles forması giyen Marco Gonçalves böylece toplamda 4,5 yıl futboldan men cezası almış oldu.