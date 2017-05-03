Razvan Lucescu: Babamla beraber geliyoruz

Galatasaray ile Lucescu flörtüne dair bir bomba da Yunanistan’da patladı. Xanthi Yönetimi, deneyimli hocanın oğlu Razvan’a, “Sözleşme uzatalım” mesajını gönderdi, 48 yaşındaki çalıştırıcı ise Florya’yı işaret etti: “Babam gelecek sezon için Türkiye’den teklif aldı. Onunla birlikte olacağım.”

Galatasaray'da Bursa'da 5-0 ile kara bulutları biraz olsun dağıttı ama yönetimin hoca arayışı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek ile görüştüğünü doğrulayan, ardından Sarı-Kırmızılı kulüpten gelen mesajlar üzerine geri adım atan Mircea Lucescu'nun Aslan ile flörtünü bu kez oğlu Razvan Lucescu doğruladı.

‘KALMAK İSTERİM AMA…’

Yunanistan'da ligi 6. sırada bitiren Xanthi'yi çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, yönetimden gelen, “Senden memnunuz, sözleşmeyi uzatalım” mesajına Türkiye'yi işaret ederek ‘evet' demedi. Kulüp ismi vermeden, babasının Türkiye'den teklif aldığını söyleyen Razvan Lucescu, “Ben de burada kalmak isterim ama babam önümüzdeki sezon Türkiye'de olabilir. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa ben de onunla birlikte çalışacağım. Bunun için teklifinize teşekkür ediyorum ama şu an olumlu yaklaşmam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İLK SEZON SAHADA

Daha önce de Türkiye'den teklifler alan Luce'nin Galatasaray'daki çalışma şartlarından birinin de oğlu Razvan ile beraber görev yapmak olduğu biliniyor. Buna göre 70 yaşındaki çalıştırıcı ilk sezon saha kenarında yer alacak ama daha sonra farklı bir sıfatla tribüne çıkıp yapılanmayı oğluna emanet edecek.