Rıdvan Dilmen savaşı büyütüyor savcılığa gidiyor

Başakşehirlilerin açtığı kumar makinesi önündeki 'şeytan’ ve ‘tokmak’ pankartlarına karşı harekete geçen Rıdvan Dilmen, savcılığa başvuracağını söyledi.

Yandaş camianın iki tanınmış ismi Rıdvan Dilmen ile Göksel Gümüşdağ arasındaki gerginlik kızışıyor. Medipol Başakşehirli futbolcuların iki gazeteciyi darp etmesi sonrası Başkan Gümüşdağ ile karşı karşıya gelen Dilmen, kulübün Volkan Babacan'a ceza vermeyip Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı kadro dışı bırakmasına tepki göstermiş, TFF'yi de kıyasıya eleştirmişti. Federasyon başkanlığına adaylığını koyan eski futbolcu, bu kez Medipol Başakşehir tribününe asılan ‘kumar makinesi önündeki şeytan' pankartını hedef aldı.

Başakşehir taraftarından Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol`a mesaj! Çaykur Rizespor deplasmanında yaşanan olayların ardından Medipol Başakşehir'li futbolcuları ve yönetimi eleştiren Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol'a 1453 Başakşehirliler Grubu'ndan pankartlı tepki geldi. İlgili Haberi Oku

Söz konusu pankartla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, “Bunun sorumlusu açanlar değil Göksel Bey (Gümüşdağ). ‘Bu pankart ne oluyor' demeli. Gerçi eski arkadaşıymışım, öyle dedi. O pankartla ilgili savcılığa başvuracağım” sözleriyle dava açacağını söyledi. Dilmen, “Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Cezalar siparişle veriliyor, aynı şekilde de kaldırılıyor. Adamına göre, kulübüne göre” ifadelerini kullandı.

SERT GÖNDERME

‘Şeytan Rıdvan' olarak anılan Dilmen'in bu lakaptan nefret ettiği biliniyor. Eski yıldız, ‘slot makinesi' önünde resmedildi (solda) M.Demirkol ve E.Tan'a ise ‘tokmak', üstteki pankartla gösterildi.