Şanlıurfaspor 2-3 Balıkesirspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'a 3-2 mağlup oldu.

TFF 1.Lig’de play off umutlarını hemen hemen bitiren Balıkesirspor, ligin dibinden kurtulmak için çabalayan Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Şanlıurfa GAP Arena'daki maça hızlı başlayan taraf konuk takım oldu. Balıkesirspor 28'de Burak Çalık, 32'de Foxi ve 45'te Abdülkadir Özgün ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 0-3 önde bitirdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım daha derli toplu bir oyun ortaya koydu. Nitekim Şanlıurfa spor 76'da Caner Cavlan, 77'de ise Hüseyin Kala ile farkı bire indirdi: 2-3 Maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla Balıkesirspor 39 puana çıkarken Şanlıurfaspor 30 puanla düşme hattında kaldı.

Şanlıurfaspor 2-3 Balıkesirspor

STAT: GAP Arena

HAKEMLER: Barış Şimşek (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Samet Çavuş (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Sinan (x)- Abdülaziz (xx), Mertcan (xx), Marc (xx), Banahene (x), İzzet (xxx), Kağan (xx) (Dk.63 Halil xx), Atiemwen (xx), Soro (xxx)Dk.70 Şaban xx), Fevzi (xx) (Dk.54 Hüseyin (xxx), Caner (xxx)

BALIKESİRSPOR: Vukovic (xxx), Oğuzhan (xx), Eray (xxx), Nizamettin (xx) (Dk.90 Çağatay), Cüneyt (xx), Burak (xx), Tomislav (xx), Bülent (xxx), Foxi (xxx)(Dk.79 Doğa x), İshak (xx), Abdülkadir (xxx) (Dk.90 Mehmet)

GOLLER: Dk.75 Caner, Dk.78 Hüseyin, (Şanlıurfaspor), Dk.29 Burak, Dk.32 Foxi, Dk.45 Abdülkadir (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Banahene (Şanlıurfaspor), Burak, Cüneyt, Tomislav (Balıkesirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Abdülaziz´in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Banahene´nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vukovic´te kaldı.

29. dakikada Foxi’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

32. dakikada Foxi´nın ceza alanı dışında vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-2.

39. dakikada Foxi´nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak´ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45. dakikada Burak´ın pasıyla topla buluşan Abdülkadir, ceza sahasında plase vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

73. dakikada Atiemwen´in pasıyla topla buluşan Hüseyin´in kale yakınından şutunda meşin yuvarlak az farkla oyun dışına çıktı.

75. dakikada ceza yayında topla buluşan Atiemwen, Caner’e pas attı. Caner´in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.

78. dakikada Atiemwen´in ceza sahasında ortasında topa iyi yükselen Hüseyin, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3. Karşılaşma konuk takım Balıkesirspor´un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.