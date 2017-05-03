Şenol Güneş takımını terapiye aldı

Fenerbahçe derbisine doğru moralsiz takımını adeta terapiye alan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, öğrencilerine “Bu yolun sonunda bizi yine mutlu son bekliyor. Yeterki ölü toprağını üstünüzden atın ve sakin kalın” diye seslendi.

Üst üste ikinci şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir virajını alamayan lider Beşiktaş'ın moralsiz görüntüsüne teknik patron Şenol Güneş el koydu. İlk 18 dakikada yenilen üç golle kaybedilen ve ‘ibretlik' olarak nitelendirdiği karşılaşmayı futbolcularına izleten Güneş, teker teker yapılan hataları gösterip uyarılarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde takımının yeniden ayağa kalkacağına inanan deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda “Çok yorulmuş olsanız da size bu kötü futbol asla yakışmıyor. Sizleri tanıyamadım. Kendinize gelin” ifadelerini kullandı.

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Lig zaferine giden yolda en büyük rakiplerinin ‘panik' olduğunu dile getiren siyah-beyazlıların kurt hocası, “Bir mağlubiyetle ve buna rağmen kalan 5 haftada 4 puanlık avantaja sahipken gereksiz telaşa kapılmanın anlamı yok. Ne zorlukları aştık, statsız şampiyon olduk. Ölü toprağını üstünüzden atın. Sakin kalarak, inancınızı koruyarak kendi futbolunuzu oynamanız üçüncü yıldız için yeter. Medipol Başakşehir'i unutup sadece Fenerbahçe'yi düşünün. Artık her maç final” sözleriyle ekibine ‘Hatalardan ders çıkartarak yola devam' mesajını verdi.