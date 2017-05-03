TV’de bugün (03-05-2017)

FUTBOL
TFF 1. Lig
16.00……..TRT Avaz ……Bandırmaspor-Yeni Malatya
16.00……..TRT Spor ………………….Göztepe-Sivasspor
17.30 ……TRT Türk …………….Şanlıurfa-Balıkesirspor
18.30……..TRT Spor ……..Elazığspor-BŞB. Gaziantep
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı
21.45..Tivibuspor 2 ……………………Monaco-Juventus
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final İlk Maçı
19.45..Tivibuspor 2 ………………………………..Ajax-Lyon
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
19.00 ……NTV Spor …………Trabzon MP-Fenerbahçe
21.00 ……NTV Spor ….Darüşşafaka-Galatasaray OB.
NBA
Play-Off Çeyrek Finali
04.30…………S Sport …………….San Antonio-Houston