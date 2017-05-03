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TV’de bugün (03-05-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:283 Mayıs 2017
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TV’de bugün (03-05-2017)

FUTBOL

TFF 1. Lig

16.00……..TRT Avaz ……Bandırmaspor-Yeni Malatya

16.00……..TRT Spor ………………….Göztepe-Sivasspor

17.30 ……TRT Türk …………….Şanlıurfa-Balıkesirspor

18.30……..TRT Spor ……..Elazığspor-BŞB. Gaziantep

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı

21.45..Tivibuspor 2 ……………………Monaco-Juventus

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final İlk Maçı

19.45..Tivibuspor 2 ………………………………..Ajax-Lyon

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

19.00 ……NTV Spor …………Trabzon MP-Fenerbahçe

21.00 ……NTV Spor ….Darüşşafaka-Galatasaray OB.

NBA 

Play-Off Çeyrek Finali

04.30…………S Sport …………….San Antonio-Houston

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