Yasak şehir!

Büyüklerin kâbusu Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’a da şans tanımadı. Siyah-beyazlıların kutlamaları öne çekme hayali uçup gitti.

Süper Lig'deki şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı hesapları altüst etti. Evinde bileği bükülmeyen Abdullah Avcı'nın takımı, 18 dakika içinde lider Beşiktaş'a havlu attırdı. İki as stoperinden yoksun çıktığı maçta Cengiz Ünder ve Adebayor'la Kara Kartal'ı ilk yarıda 3'leyen Medipol Başakşehir Devler Ligi iddiasını sürdürürken, şampiyonluğu da sonuna kadar kovalayacağının mesajını rakibine verdi. Ev sahibi ekibin 19 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder futboluyla izleyenleri büyüledi. Beşiktaş ise belki de sezonun en kötü futbolunu sergiledi.

Derbi zaferinin verdiği moralle Çaykur Rizespor’u konuk eden Fenerbahçe zorlansa da kazanmayı bildi. Sarı- lacivertlilerin Senegalli golcüsü Moussa Sow attığı gollerle takımının ligde 4'te 4 yapmasını sağladı. Galatasaray ise Bursa'yı deplasmanda bozguna uğrattı. Rakibini sahadan silen sarı-kırmızılılar, 5-0'lık gösterişli bir skorla kötü gidişe dur dedi.

HAFTANIN TAKIMI: Medipol Başakşehir

Lider Beşiktaş'a sahayı dar ettiler. Başakşehir, 18 dakikada maçı bitirirken, siyah-beyazlılar tam 21 yıl sonra ilk yarıyı 3-0 geride tamamlamak zorunda kaldı. İstanbul ekibi hem Devler Ligi iddiasını kuvvetlendirdi hem de şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösterdi.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: Cengiz Ünder

Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki süper bücürü Beşiktaş'ı yıkan isim oldu. Hafta içi kupada Fenerbahçe'ye duble yapan Cengiz, pazar akşamı da kaldığı yerden devam etti. Ev sahibi ekibin genç yıldızı iki klas golle takımını zafere taşıdı. Başakşehir'in 19 yaşındaki süper bücürü Beşiktaş'ı yıkan isim oldu. Hafta içi kupada Fenerbahçe'ye duble yapan Cengiz, pazar akşamı da kaldığı yerden devam etti. Ev sahibi ekibin genç yıldızı iki klas golle takımını zafere taşıdı.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: Abdullah Avcı

Büyüklerin belalısı Abdullah Avcı, Kara Kartal'ı da avladı. İki as stoperinden yoksun çıktığı maçta takımı Beşiktaş'a nefes aldırmadı. Ön alanda iyi baskı kuran Medipol Başakşehir her anlamda rakibine üstünlük sağladı.