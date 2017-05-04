Adnan Örnek: Bu savaşın içinde olmayacak olan varsa kapı açık, gidebilir

Bursaspor’un yeni teknik direktörü Adnan Örnek, kalan 5 maçta takımı ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Bu savaşın içinde olmayacak olan varsa kapı açık, gidebilir. Onlara da söyledim aynı şeyi. Popülizm falan da yapmıyorum. Herkesin problemleri var. Ne yapacağız işi gücü bırakacak mıyız? Tekrar sil baştan devam etmemiz lazım” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Adnan Örnek, kalan 5 maçta takımı ayağa kaldırmak için her şeyi yapacağını söyledi. Taraftarların futbolculardan onurlu şekilde mücadele etmelerini istediklerini aktaran Örnek, “Biraz önce futbolcularla konuştum. Onlara bazı şeyler söyledim. Taraftarların Bursasporlu futbolculardan sadece onurlu şekilde mücadele etmelerini istediklerini söyledim. ‘İnanın bana siz mücadele edin, sahada yüreğinizi ortaya koyun haftaya 40 bin kişi buraya maça gelir' dedim. ‘Bu insanlar sizi kayıtsız şartsız seviyor, 10 tane gol yediniz, insanlar hala sizin peşinizde' dedim. Hayat devam ediyor. İyi bir rüya görüyorsunuz ama bu rüyayı gerçekleştirmek için uyanmanız lazım. Taraftar zaten kayıtsız, şartsız takımına teslim olmuş. Bu takımda her oyuncu oynamış. Bu oyuncu oynasın, bu oynamasın işleri bitsin artık. İki haftada 10 tane gol yemiş takım. Bu şehrin artık kenetlenmesi lazım. Bu takım ne bu futbolcuların ne benim ne de buradaki yöneticilerin. Bu takım şehrin takımı” diye konuştu.

“ARTIK UYANMANIN VAKTİ GELDİ”

Kalan 5 maç için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam, “Duygusal olabiliyorum, artık uyanmanın vakti geldi. Ne yapacağız, 5 maçı da rakiplerimize mi hediye edeceğiz? Bu oynasın, bu oynamasın diye bunları mı konuşacağız? Yeter artık. Elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Biz sahada, yönetim işinde, taraftar tribünde. Bir şekilde bu futbolculara destek olmak zorundayız. Onlar Bursaspor'un futbolcusu. Geldiğimiz nokta bu. Bunun ötesi de yok. Hayat devam ediyor. İki haftada kötü sonuçlar elde ediyoruz ama antrenmanlara çıkıyor herkes bir şekilde devam ediyoruz ama bu böyle olmayacak. Her hafta aynı şeyleri mi konuşacağız biz? Ben haftaya böyle bir toplantıyı yapmak istemiyorum. Bu takımın Rizespor'u yenebilecek kapasitesi var. Bu puanları onlar topladı. Bazı şeyler eksik ama bunları tamamlamak zorundayız. Bunun ilk yolu sahadaki mücadeleden geçiyor. Takımımın bu hafta Rize'de iyi şeyler yapacağına inanmak istiyorum. 3 puanı alabilecek güçteler. Biz onları kısa sürede ayağa kaldırıp, hazırlamak için her şeyi yapacağız” açıklamasını yaptı.

“BEN KAYITSIZ, ŞARTSIZ BURAYA GELDİM”

Bursaspor'daki geleceğine ilişkin sorulan sorulara ise Örnek, “Konuşulacak tek konu sahada. 5 maç olur, 15 maç olur, 30 maç olur, 5 sene olur. Onun zamanı değil. Benim yaşayacağım yer yine burası. Ben kayıtsız, şartsız buraya geldim. Onlara da söyledim aynı şeyi. Çocuklar bana sahada bir şeyler göstersinler. Bir mücadele görmek istiyorum. Bana saygı duymak zorundalar. Mutlaka bir takım yapacağım. En iyi takımı sahaya sürmeye çalışacağım. Ben onların o mücadeleyi göstereceğinden eminim. O mücadeleyi görürsem çok iyi gelebileceğimizi düşüneceğim. Kazanma hırsını görmem lazım” şeklinde konuştu.

“SABAHA KADAR UYUMADIM”

Dün yaptıkları ilk antrenmandan memnun kalmadığını ifade eden Örnek, “Bugünkü antrenmanda farklı şeyler düşünüyorum. Sabaha kadar uyumadım. Kırılgan bir takım olmuş. Hem antrenmanda hem saha içinde hem saha dışında. Ne yapacağız, kaçacak mıyız buradan? Ben bu tabloyla karşılaşacağımı biliyordum ama bu tablonun da ötesi çıktı karşıma” dedi.

Kaptanlarla görüşmeniz oldu mu? şeklindeki soruya ise Adnan Örnek, şu yanıtı verdi:

“Dün bir toplantı yaptık. Batalla ile de bir toplantı yaptık. Onların da problemleri var ama sorunların çözüleceğine onlar da inanıyorlar. Ayağa kalkacaklarına söz verdiler. Onlar da üzgünler aslında. Bu taraftara kötü maçlar yaşattıkları için onlar da üzgünler ama üzülmekle olmuyor sadece. Bir aksiyon göstermeniz lazım. Sahada bir şeyler gösterelim ki insanlar da bunlar farkına varmışlar olayın desin. Bu savaşın içinde olmayacak olan varsa kapı açık, gidebilir. Onlara da söyledim aynı şeyi. Popülizm falan da yapmıyorum. Ben de bu sahalardan geldim. Ben çıkışın saha içinden olacağını düşünüyorum. Herkesin problemleri var. Ne yapacağız işi gücü bırakacak mıyız? Tekrar sil baştan devam etmemiz lazım. Biz bugünlere nasıl geldik? Gerçekten bana savaşan takım lazım. Ben bunu görmeliyim, göremezsem önlemlerini almak için her şeyi yapacağım. Kalmış 5 maç. Yere yatan, düşmüş bir takımı ayağa kaldırmanın zamanı artık. Elimden geleni yapacağım. Futbolcularıma da inanıyorum. Rize maçıyla beraber ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum.”