Ahmet Dursun: Survivor’dan sonra İlhan Mansız ve Serhat Akın’la…

1999/2000 sezonunda Beşiktaş’a transfer olmasının ardından kulübün efsane isimlerinden biri haline gelen Ahmet Dursun 2003/2004 sezonunda transfer olduğu Çin'in Tianjin Teda ekibinde futbol hayatını sonlandırmıştı.Geçtiğimiz yıllarda Survivor isimli yarışma programında gösterdiği performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken Beşiktaş efsanesi ile Siyah beyazlılar üzerine tespitlerde bulundu.

Beşiktaş’ın ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski yıldızlarından Ahmet Dursun, Skorer'den Neslihan Ablay'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

“TOSIC'İ KADRODA BİLE BARINDIRMAM''

Ahmet Dursun Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligin’deki performansını da değerlendirdi. Dursun ”Lyon Beşiktaş’tan daha güçlü bir takım. Beşiktaş’ın çok fazla şansı yokmuş gibi gözüküyordu. Ama deplasmanda da kendi evinde de çok güzel bir mücadele verdi.Şanssızlık mı demek lazım beceriksizlik mi bilemiyorum.Şenol Hoca’nın da hataları olmuş olabilir. Ben olsam, Tosic’e bırakın penaltı attırmayı, futbolcu olarak kadromda barındırmam. Tosic bana penaltı atmak istiyorum dese bile, Fabri’ye attırırım senden daha iyi derim.” dedi. Şenol Güneş’in maçın ardından yaptığı penaltı atışlarına çalışmadık açıklamasına da tepki gösteren Dursun; 5 antrenmanda bir bile penaltı atışları çalışılır. Böyle bir maça çıkacakken penaltı çalışmamak kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

“KJAER'İ BEŞİKTAŞ'A ÇOK İSTERİM”

Gelecek sezon için Beşiktaş’a transfer takviyesi gerektiğini savunan eski yıldız futbolcu, ”Defansa iki isim lazım. Marcelo çok iyi bir futbolcu ama bazen ağır kalabiliyor.Babel ve Quaresma’nın alternatifi yok.Cenk Tosun,Aboubakar ve Talisca’nın performanslarını çok beğeniyorum.Beşiktaş, Talisca ve Aboubakar’ı elinde tutarsa zaten çok iyi iki transfer yapmış oluyor.Eğer imkan olsaydı Kjaer’in de Beşiktaş’ta olmasını çok isterdim.” yorumunu yaptı.

“SURVİVOR SONRASI İLHAN MANSIZ VE SERHAT AKIN İLE…”

Teknik direktörlük yapmayı hiç düşünmediğini belirten Ahmet Dursun; ”Serkan ile birlikte, dövüş sporları ve CrossFit üzerine yeni bir spor salonu açtık. Benim çok profesyonel olduğum bir alan olmasa da ilgi duyduğum bir alan.Bir de İlhan Mansız ve Serhat Akın Survivor’dan geldikten sonra bir menajerlik şirketi kurmak istiyoruz.Bir Galatasaraylı arkadaşımız da belki bizimle birlikte olacak.İnşallah arkadaşlarım geldikten sonra profesyonel anlamda böyle bir girişimde de bulunacağız.” dedi.

“VOLKAN BABACAN'IN YERİ DOLAR”

A Spor muhabiriyle yaşanan olayların ardından Milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı merak edilen Volkan Babacan konusunda da görüşlerini aktaran Dursun ”Ben Volkan Babacan’ı çok iyi bir kaleci olarak görmüyorum. Milli takıma gelmese de yerini doldurabilecek birçok isim olduğu düşünüyorum. Bu yüzden Milli takımda olmaması büyük bir kayıp olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“CENGİZ ÜNDER ÇOK KALİTELİ VE GELECEĞİ PARLAK…”

Ligde oynanan Başakşehir Beşiktaş mücadelesini de yorumlayan Ahmet Dursun; Başakşehir şampiyonluk yarışındaki tek rakibimiz olduğu için önemli bir maçtı. Beşiktaş maça maalesef kötü başladı ve beklemediği goller yedi. O saatten sonra Başakşehir’e karşı maç çevirmenin zor olacağını biliyorduk. Başakşehir çok dirençli ve disiplinli oynayan bir takım.Bunda Abdullah Avcı’nın da hakkını vermek lazım.

Lige bu şekilde bir heyecan geldiğini de dile getiren Dursun, Başakşehir’in genç yıldızı Cengiz Ünder ile ilgili ise; Başakşehir'in maçlarını çok fazla takip edemiyorum ama Cengiz gerçekten çok kaliteli ve geleceği parlak bir arkadaşımız. Çok düzgün ve efendi bir çocuğa benziyor.Bu da kendi açısından büyük bir avantaj. Biz Türk insanı olarak, futbolcu biraz güzel futbol oynasın hemen yıldız yaparız ama kötü performans gördük mü de hemen yerin dibine sokarız. Umarım önümüzdeki günlerde performansı artar ve Milli takımımıza büyük katkı sağlar” yorumunu yaptı.