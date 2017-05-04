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AKHİSAR BLD.SPOR
08 Mayıs 2017 20:00
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
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Akhisar Belediyespor’da hedef ilk 7

Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor'da takımın başına geçtikten sonra 4 maçta 3 galibiyetle takıma yeni bir ivme kazandıran Teknik Direktör Okan Buruk, "Hedefimiz ilk 7" dedi.
13:434 Mayıs 2017
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Akhisar Belediyespor’da hedef ilk 7

Akhisar Belediyespor’da hedef ilk 7… 8 Mayıs Pazartesi günü iç sahada oynanacak Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı ekipte antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk, “Futbolcularımın özellikle Kasımpaşa’yı deplasmanda mağlup ettiğimiz son müsabakadaki hırslı ve disiplinli oyunu beni umutlandırdı. Kalan haftalarda ilk 7 arasına girmek için mücadele edeceğiz” dedi.

Son dört maçta sadece deplasmanda Fenerbahçe’ye yenildiklerini hatırlatan Okan Buruk şöyle devam etti:

“O karşılaşmada skora etki eden ciddi hakem hataları vardı. Aynı şekilde, galip geldiğimiz Kasımpaşa maçında da hakem hatalarıyla karşılaştık. Üç net penaltımız verilmedi. Şimdi önümüzdeki 5 maça bakıyoruz. Bu periyotta Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor ve Kardemir Karabükspor’la içerde, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor’la deplasmanda karşılaşacağız. Belirlediğimiz hedefe ulaşabilmek için özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Etiketler
akhisar belediyespor okan buruk spor toto süper lig
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