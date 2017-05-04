Akhisar Belediyespor’da hedef ilk 7

Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor'da takımın başına geçtikten sonra 4 maçta 3 galibiyetle takıma yeni bir ivme kazandıran Teknik Direktör Okan Buruk, "Hedefimiz ilk 7" dedi.

Akhisar Belediyespor’da hedef ilk 7… 8 Mayıs Pazartesi günü iç sahada oynanacak Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı ekipte antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk, “Futbolcularımın özellikle Kasımpaşa’yı deplasmanda mağlup ettiğimiz son müsabakadaki hırslı ve disiplinli oyunu beni umutlandırdı. Kalan haftalarda ilk 7 arasına girmek için mücadele edeceğiz” dedi.

Son dört maçta sadece deplasmanda Fenerbahçe’ye yenildiklerini hatırlatan Okan Buruk şöyle devam etti:

“O karşılaşmada skora etki eden ciddi hakem hataları vardı. Aynı şekilde, galip geldiğimiz Kasımpaşa maçında da hakem hatalarıyla karşılaştık. Üç net penaltımız verilmedi. Şimdi önümüzdeki 5 maça bakıyoruz. Bu periyotta Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor ve Kardemir Karabükspor’la içerde, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor’la deplasmanda karşılaşacağız. Belirlediğimiz hedefe ulaşabilmek için özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.