Altınordu’ya play-off için altın 3 puan

Play-off şansını korumak isteyen Altınordu, Manisaspor deplasmanında önemli bir 3 puan elde etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.

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Maçtan dakikalar

7. dakikada Altınordu atağında ceza sahası içi sol son çizgide kaleci ile karşı karşıya kalan Barış'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel olarak taca çıktı.

32. dakikada Mertan Caner'in ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan'ın vuruşunda kaleci Erce son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Manisaspor savunmasının arkasına atılan pasta topu önüne alan Okan, kaleci Emrah'ı da geçerek, ceza sahası içi sağ çaprazdan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

65. dakikada Erdoğan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Barış'ın yerden şutunda kaleci Emrah, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kontrol ederken, sonrasında Manisaspor savunması araya girerek, topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

75. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Bahattin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

84. dakikada Manisaspor’da Mikic, Erdoğan’a yaptığı faul sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

90+3. dakikada Erdoğan’ın sol kanattan yerden ortasında altıpas içerisinde gelişine vuran Ali Mert’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok , Önder Yılmaz , Candaş Elbil

Manisaspor: Emrah , Mikic , Erman , Dimov , Ufuk , Umut (Fahri dk. 81 ?), Metin , Hakan (Bakaki dk. 78 ), Gökhan , Mertan Caner (Perovic dk. 70 ), Bahattin

Yedekler: Yağızcan, Ömer, Alper, Asım

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altınordu: Erce , Yusuf Acer , Sinan , Kerim , Yusuf Abdioğlu , Serkan , Erdoğan (Uğur dk. 90+4 ?), Arif , Barış (Ali Mert dk. 90 ?), Okan (Oğulcan dk. 81 ), Fatih

Yedekler: Ali Emre, Uğur, Seydi, Berkay, Mutlu Aksu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Okan (dk. 36), Ali Mert (dk. 90+3) (Altınordu)

Kırmızı kart: Mikic (dk. 84) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Kerim, Yusuf Acer (Altınordu), Dimov, Erman (Manisaspor)