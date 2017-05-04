Anlayamazsınız!

Haber müdürümüz Yasin Yıldırım, gündemi değerlendirdi

Salı akşamından beri aynı fotoğrafa bakıp duruyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları tarihi vemilat olması gereken bir fotoğraf verdiler hepimize. Sarmaş dolaş, samimi ve gururlu.Mahalle baskısına inat, sosyal medya trollerini umursamadan…Metin Oktay'la Can Bartu'nun forma değiştirdiği o tarihi anı anımsattı bana. İki büyük camianın yıllar sonra final serisi oynaması ayrı bir keyifti, Fenerbahçe bileğinin hakkıyla set vermeden de üç maçı kazanıp şampiyon oldu. Filmin sonu ise çok güzel bitti ama bu muhteşem fotoğraf bazılarını rahatsız etti. Toplum olarak bizi sürekli ayrıştıran o lanet olası aşağılama, laf sokma, fanatizm girdi devreye. Yöneticikisvesi altında ortalıkta dolaşan ve sürekli pusuda bekleyen o kötü zihniyet yine iş başındaydı. Bu dostluk ortamından bile kendilerine ayrıştırıcı, küçümseyici bir pay çıkardılar. Uzmanlık alanlarıydı ne de olsa. Pisliğin içinde yaşamaya alışanı temiz ortamhasta eder, korkuları da bu. Temiz spor iklimine karşılar. Ortamı zehirleyip, gaz maskesi ile gezmek amaçları. İnsan olmanın ve birlikte yaşamanın en güzel yolu spor. Kupa kazanmak dünyayı fethetmek değil, kaybetmek de dünyanın sonu olmayacak!Birbiriyle ringde öldüresiye dövüşen boksörler bile gong çaldıktan sonra birbirine sarılıp, dost kalırken, baba oğula, abi kardeşe düşman oldu bu ülkede. Gencecik çocuklarbirbirlerini öldürdüler fanatizm uğruna.Hastalıklı zihniyet yine iş başındayken bu fotoğraf işte bu yüzden çok anlamlı ve bu yüzden siz bu fotoğrafı anlayamazsınız!

EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR

Başakşehir'in iki as stoperi cezalı olduğu için yok. Bekir iğneyle sahada, partneri de ön liberodan stopere devşirilen Attamah. Ligin lideri ve en etkili futbolunu oynayan takımı konumundaki Beşiktaş'a karşı modern futbolun en kilit bölgesinde yedeğin yedeği ile oynuyorsunuz. Rakip siyah beyazlılar ise ideal tandemi Marcelo-Tosic ile sahada. Maç başladı ve 18 dakika içinde Başakşehir 3-0 öne geçti. Ön alanda Visca, Cengiz, Mossoro, Adebayor gibi kaliteli isimlere sahip ev sahibi ekip, Beşiktaş'ı çaresiz bıraktı. Atiba-Talisca pas trafiği kesilince rakibine diz çöktürdü Abdullah Avcı'nın takımı. Ne kadar pas yaptığınız değil ne kadar doğru pas yaptığınız önemli. Ne kadar koştuğunuz değil ne kadar doğru koştuğunuz da… Fenerbahçe kalecisiz kalan Beşiktaş'a yenilmişti mesela. O zaman eksik futbolcunun öneminden çok, sizin o eksiği kapatmak için neler yaptığınız önemli olan. Fatih Terim'in, “En iyi savunma hücumdur” sözü bazen ağır bedeller ödetse de bazen zaferler kazandırıyor.

CENGİZ ÜNDER

Altınordu futbol fabrikasının Türk futboluna armağanı. Nadide bir elmas gibi bu işin ustası Abdullah Avcı'nın ellerinde giderek göz kamaştırıcı bir hal alıyor. En doğru yerde duruyor. Türkiye'de başka bir kulüpte oynamadan da hayalindeki Avrupa'nın yolunu tutacağa benziyor. 1999 doğumlu, henüz 19'unda ama saha içinde 29 gibi duruyor. Bize göre soğukkanlı, kendi deyimiyle gamsız! Öyle ifade ediyor. Fenerbahçe maçındaki ilk golü La Liga klasındaydı, Beşiktaş'a attığı ilk gol de İngiltere Premier Lig tadında. Eskişehir'de Moldova'ya attığı gole ne demeli! Geçemeyeceği futbolcu yok. Ona boş alan bırakırsanız başınız belada demektir. Türk futbolu gerçekten çok büyük bir yıldız kazanıyor. Gol sevincinden sonra bile mahcup, dişindeki diş telleriyle gülen o çocuğa iyi bakın. Çünkü o güldükçe biz de gülüyoruz…

BURSA’YA YAZIK OLUYOR

Sezon başında Hamza Hamzaoğlu ile sohbet ederken, yöneticilerin hedefi çoooooook büyüktü. Beklentiler büyük olunca hatalar da birbirini izledi. Hamza hoca ile yıldızı bir türlü barışmayan Bursaspor tribünleri, takıma 27 puan kazandırıp ilk yarıyı 5. sırada bitiren hocalarını gönderdi. Hep suçlu hocalardır ya, ondan sonrası da çorap söküğü gibi. Avrupa çapında bir stat var ama Bursaspor'un o efsane taraftarı tribünde yok. Teksas tribünleri Bursaspor'a seyirci kalmış durumda. Ligin ikinci yarısında sadece 8 puan toplayan Bursaspor, ilk yarıda 3-5 puan daha az alsa küme düşerdi. Galatasaray karşısında o kadar silik, o kadar bitik bir görüntü verdiler ki Türk futbolunun 5. büyüğü, Şampiyon Bursaspor'u izlemekten utandım. Sen takım otobüsünü basıp kaptanını döversen, yöneticilerin de sana ayak uydurursa olacağı da buydu. Bursa'ya ve Bursaspor'a yazık etmeyin.

RONALDO OĞLUM

Messi mi, Ronaldo mu tartışmaları bitmez… Ama bir gerçek var ki dünya futbolunda rekorları kırılamayacak iki futbolcuyu izliyoruz.Neredeyse oynadıkları her maçta yeni bir rekor kırıyorlar. Ronaldo bey oğlum Atletico maçında hat-trick yaptı, şampiyonlar ligindeki gol sayısını 103'e çıkardı. Bu şu demek: Ronaldo bir futbol kulübü olsa Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 23. takımı olacaktı. Şöyle anlatalım: Atletico Madrid'in Devler Ligi'nde toplam gol sayısı 100. Merak edenler için en çok gol atan Türk takımı olan Galatasaray'ın toplam gol sayısı da 106.