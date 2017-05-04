Atakan Namal şampiyonluk peşinde

Karabüklü bilek güreşi sporcusu Atakan Namal, Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Milli bilek güreşi sporcusu Atakan Namal, daha önce 90 kilogramda sağ kol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu elde ederken, sol kolda ikincilik ve sağ kolda ise birincilik elde ederek büyük başarılara imza atmıştı.

Namal son olarak Mart ayında Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa-Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde 18 yaş üstü erkekler kategorisinde 90 kilogramda sağ kolda ikinci ve sol kolda üçüncü olarak birinci sıradan Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Karabüklü milli sporcu Atakan Namal, 14-21 Mayıs tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan ve 25 ülkenin katılacağı Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiyeyi temsilen katılacak. Ardından 11 Eylül'de 35 ülkenin sporcu göndereceği Macaristan'da gerçekleştirilecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ter dökecek.