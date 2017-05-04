Avrupa’da tribünler ayağa kalkıyor

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa’nın önde gelen beş futbol liginde tribünlerin değişimini mercek altına aldı. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi maçları ayakta izlemek isteyen taraftarlara kulak veren yetkililer, stadyumlarda köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.

Türkiye'deki futbol maçlarının en çok duyulan tezahüratlarının başında, “Takımın aşkına herkes ayağa” gelir! Son yıllarda futbola ev sahipliği yapan son teknoloji ürünü internet bağlantılı, ısıtmalı ve üstü kapalı stadyumlar her şeye rağmen taraftarları mutlu etmeye yetmiyor. Heyecanı doyasıya yaşamak isteyen futbolseverler, tıpkı eski günlerdeki gibi maçları ayakta izlemek ve coşkuyu ayakta hissetmenin peşinde… KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'nın önde gelen beş futbol ligindeki tribünlerin fotoğrafını çekti, değişimin kapıda olduğuna işaret etti.

Dortmund'un maçlarında oturmak yasak!

Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında futbol maçlarının ayakta izlenebildiği tek ülke Almanya… Bundesliga'da karşılaşmalara ev sahipliği yapan 18 stadyumun 16'sında taraftarların ayakta maç izlemesine imkan sağlayan özel tribünler bulunuyor. Bu tribünler her statta 10 binin üzerinde kişiyi ağırlayabiliyor. Her sezon 80 binin üzerinde kombine bilet satan Borussia Dortmund'un stadında 28 bin kişilik ‘Sarı Duvar' tribünü bulunuyor. Taraftarların maçları ayakta izlediği ‘Sarı Duvar'ı, Dortmund'un ezeli rakibi Schalke'nin 16 bin kişilik tribünü izliyor. Almanya'da sadece Leipzig ile Hertha Berlin'in statlarında ayakta maç izlenemiyor.

Tottenham yeni stadını bekliyor

Almanya'daki bu imkan İngiltere, Fransa ve İspanya'daki futbolseverlerin de iştahını kabartıyor. Premier Lig'de geçerli olan ‘İngiltere Futbol Ligi seyir alanları yönetmeliği'nin 13'üncü maddesinde, “Maç oynanırken koltuklu tribünlerde ayakta durulmasına müsaade edilmez” ifadesi yer alıyor. İngiltere'deki yüksek bilet fiyatları ve katılaşan kurallar taraftarlar ile kulüpleri karşı karşıya getiriyor. Taraftarlarına kulak veren kulüplerden Tottenham'ın planlanan yeni stadyumunda seyircilerin güvenli bir şekilde ayakta maç izlemelerine imkan sağlayacak bir tribün tasarlanıyor.

Ligue 1'de işler karışık

Fransa'da kulüpler arasındaki zayıf diyalog, farklı kararları beraberinde getiriyor. Bazı kulüpler statlarında maç izlemeyi yasaklıyor. SM Caen, Valenciennes ve St.Etienne gibi taraftarlarıyla ünlü kulüpler alternatif çözümler üretti. Bu kulüpler taraftarlarına belli tribünlerinde özel olarak tasarlanan koltukların yanında ayakta maç izleme imkanı sunuyor.

Türkiye'de de tribünler ayakta!

Türkiye'de de durum pek farklı değil. Yeni yapılan stadyumlar, taraftarlarına oturarak izleme imkanı sunuyor. Ancak taraftarların büyük bölümü karşılaşmanın heyecanını ayakta izlemeyi tercih ediyor. Teknolojik stadyumlarda taraftarlara sunulan imkanlar bazı futbolseverleri memnun etse de, maçları tıpkı eskiden olduğu gibi ayakta izlemek isteyen taraftarların sayısı da oldukça fazla.

KPMG Football Benchmark ekibinin hazırladığı Avrupa'daki tribün araştırmasında öne çıkan noktalar şöyle:

– Geleneksel futbol ülkelerinin dışında kalan Amerika'da yeni stadyumlar yapılıyor. Orlando City'nin bu sene açılışı yapılan 25 bin 500 kişilik kapasiteli yeni stadyumunda da ayakta maç izlemek isteyenler için özel bir tribün bulunuyor. Ayrıca Avustralya'daki Western Sydney Wanderers takımı da 2019 yılında yeni stadına taşınıyor. 30 bin kişilik yeni statta da bu faktör göz önünde bulunduruluyor.

– İspanya'daki futbolseverler de maçları ayakta izlemeyi tercih ediyor. Kulüpler kısa bir süre öncesine kadar bu konuda seslerini yükseltmemişti. Ancak Real Sociedad kulübü bu konudaki ilk adımı attı. Stadyumunu yenilemeye hazırlanan Bask ekibi, mevcut mevzuatın değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

– İngiltere'de yetkililer maçların ayakta izlenmesi konusunda istekli olmadıklarını açıklasa da kulüpler aynı fikirde değil. Premier Lig'de mücadele eden birkaç kulüp bu konuda taraftarlarıyla görüşmeler yaparak, tribünlerde eski günlere dönüş sinyalleri veriyor.