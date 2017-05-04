Aytemiz Alanyaspor hız kesmiyor

Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları sürdürüyor.

Aytemiz Alanyaspor'da Atiker Konyaspor mesaisi sürüyor. Turuncu-yeşilli takım çalışmalarına Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana topla ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular dar alanda taktik çalışmasıyla son verdi. İdmana oyuncular eksiksiz katıldı. Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Konya’ya hareket edecek.

Guerrier: ”Zor bir karşılaşma olacak”

İdmanda konuşan Aytemiz Alanyaspor’un Haitili futbolcusu Wilde Donald Guerrier, Atiker Konyaspor deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi. Görev alması halinde elinden geleni yapacağını belirten Guerrier, “Maçlarla alakalı düşüncem genel olarak aynıdır. Deplasmanda oynayacağımız Atiker Konyaspor maçı tabi ki zor bir karşılaşma olacak. Oynayıp oynamamak benim için fark etmez. Takım olarak bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum” dedi.

“Hocanın en küçük bir sinyalini bekliyorum”

Ligin yeni ekibi olarak gelecek sezonda da Süper Lig’de mücadele edeceklerine inandığını dile getiren Guerrier, “Özveriyle çalışan bir yönetim kurulu ve başkanımız var. Gelecek sezon iyi takviyelerle üst sıralarda yer alacağız. Sezona iyi başladım. Sonrasında milli takım gezileri ve ardından yaşadığım sakatlık beni formamdan biraz uzak tuttu. İyi giden bir takımımız var ve sanırım hocamız da bunu bozmak istemiyor. Ancak ben hocanın en küçük bir sinyalini bekliyorum. O sinyali aldığım zaman takım için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.