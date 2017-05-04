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Barcelona Türkiye’den özür diledi

Barcelona, resmi televizyon kanallarında yayınlanan skandal Türkiye haritasından dolayı Türk halkından özür diledi.
22:104 Mayıs 2017
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Barcelona Türkiye’den özür diledi

Barcelona’dan skandal Türkiye fotoğrafı için özür geldi. Barcelona Türkiye sosyal medya hesabı, internette bir anda geniş yankı bulan fotoğrafın eski bir yayına ait olduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Barcelona’nın resmi televizyonu Barça TV, bir programında yayınladığı Türkiye haritasında İstanbul’un Avrupa Yakası’nı, Trakya bölgesini ve Hatay’ı Türkiye sınırlarının dışında göstermişti. Yapılan bu skandal yayın sosyal medya aracılığı ile bir anda büyük tepki gördü.

İşte Barça TV’de yayınlanan o harita:

Etiketler
barcelona Türkiye-Harita
Son güncelleme: 22:12 | 04.05.2017
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