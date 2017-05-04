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BEŞİKTAŞ
07 Mayıs 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş’ta derbi mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
20:494 Mayıs 2017
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Beşiktaş’ta derbi mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de izlediği idman 1.5 saate yakın sürdü.

3 gündür sakatlığı nedeniyle tedavi olan Atiba, antrenmanın kondisyon bölümüne katıldı. Topla yapılan çalışmalarda yer almayan Kanadalı oyuncu antrenmanın geri kalanında bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Atiba’nın yarın akşamki idmanın tamamında yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirildi. Takım halinde yapılan ısınma koşuları ile başlayan idman istasyon koşuları ve streching hareketleri ile devam etti. Antrenman dar alanda kontrol pas çalışmasından sonra yarım sahada yapılan taktik çift kale ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe idman
Son güncelleme: 21:07 | 04.05.2017
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