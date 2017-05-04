Boluspor’dan muhteşem dönüş

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
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Maçtan Dakikalar
17. dakikada Kadir Bekmezci'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Akabueze'nin şutunu kaleci Fevzi kornere çeldi.
20. dakikada Akabueze'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa gelişine vuran Santos'un şutu üstten az farkla auta çıktı.
28. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Direkten dönen topu Adana Demirspor defansı uzaklaştırdı.
44. dakikada, Mustafa Budak'ın ceza sahasına ortasında topa yükselen Grbic'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
64. dakikada Mustafa Durak'ın köşe atışında kaleci Melih'in boşa çıktığı topa yükselen Pote'nin kafa vuruşu filelere gitti. 0-1
79. dakikada Anco Jansen'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Santos meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
87. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Akabueze'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek , Bahtiyar Birinci , Özgür Ertem
Boluspor: Melih Ağa , Furkan Şeker , Alim Öztürk , Ramazan Sal , Umut Meraş , Özgür İleri (Abdulkadir Özdemir dk. 67 ), Kadir Bekmezci (Sinan Yılmazer dk. 86 ?), Santos , Akabueze , Guido (Anco Jansen dk. 67 ), Poepon
Yedekler: Sabri Can, Renato, Hakan Arslan, Burak Asan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Adana Demirspor: Fevzi Elmas , Oğuzhan Berber , Alican Karadağ , Mehmet Taş , Göksu Alhas (Tufan Kelleci dk. 70 ), Berkay Samancı , Servan Taştan (Marten George dk. 78 ), Petar Grbic (Sercan Kaya dk. 80 ?), Tiago Bezerra , Mustafa Durak , Pote
Yedekler: Emrullah Şalk, Hasan Kaya, Timuçin Aşcıgil, Berat Tosun
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
Goller: Pote (dk. 64) (Adana Demirspor), Santos (dk. 79), Akabueze (dk. 87) (Boluspor)