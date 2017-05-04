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GALATASARAY
06 Mayıs 2017 19:00
GALATASARAY
vs
KASIMPAŞA
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Cimbom savunma ağırlıklı çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
15:504 Mayıs 2017
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Cimbom savunma ağırlıklı çalıştı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahanın belirli bölgelerinde savunmada pozisyon alma çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde üç ayrı takım halinde topa sahip olma ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışmaların yapıldığı 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

Semih Kaya antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tedavisi ve kondisyon çalışmaları tamamlanan Serdar Aziz, takıma katılma adına saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını 5 Mayıs Cumartesi günü akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

Etiketler
Florya Metin Oktay Tesisleri galatasaray Kasımpaşa spor toto süper lig
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