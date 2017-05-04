Denizlispor hedef yükseltti

Denizlispor’da yapılacak olağanüstü genel kongre öncesi, başkan adayı Mustafa Üstek, bir basın açıklaması yaptı. Sezonu kazasız belasız bir şekilde bitirmeyi hedeflediklerini belirten başkan adayı Üstek, gelecek sezonda hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Denizlispor'da, yarın yapılacak olağanüstü genel kongre öncesi, Başkan Adayı Mustafa Üstek bir basın toplantısı düzenledi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, başkan adayı Mustafa Üstek'in yanı sıra, Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.İlk önce konuşan Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, “Biliyorsunuz Denizlispor'da yaşanan gelişmeler, bizleri yönetim olarak kongre kararına kadar getirdi. Önümüzde yarın ciddi bir kongremiz var. Kongremizde sayın Mustafa Üstek başkanlığında bir liste hazırladık, yarın için bu listemiz hazır. Bu listemiz şu an 13 kişiden oluşmakta, görüştüğümüz iki tane daha arkadaşımız var. Bu şekilde yarın biz kongreye hazırız” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra konuşan ve Denizlispor'a hizmet etmek için bu görevi üstlendiğini belirten başkan adayı Üstek, geliri olan bir kurumun borçlanmasına anlam veremediğini ifade etti. Yarın yapılacak kongre hakkında konuşan Mustafa Üstek, “Bu sezonun kazasız bir şekilde tamamlanması ve yeni sezona hazırlanması için bir an önce kaybedecek zamanımız yoktu. Bu nedenle ilk toplantıda çoğunluğu sağlayarak, genel kurulumuzu bir an önce gerçekleştirmek istiyoruz. Denizlispor'un değerli delegelerin katılım sağlaması ve Denizlispor'a sahip çıkılmasını istiyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, yeni dönemde Denizlispor'u yönetmeye talibiz. Öncelikle güven sorununu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Yeni sezon planlamasına başlayacağız. Mali disiplin için ciddi ve ilkeli adımlar atmak istiyoruz. Yeni sezonda hedefi olan bir takım oluşturmak istiyoruz. Denizlispor'u başarısızlıklarla değil, başarılarla anılan bir kulüp haline getirmek istiyoruz için ciddi adımlar atmak istiyoruz” dedi.

Gelecek sezon ile ilgili hedeflerinden söz eden Üstek, “İç transferi ilk etapta bitirmeyi planlıyoruz. Transfer yasağını kaldırmak için uğraşıyoruz. Kalkma ihtimali güçlü, çok yükseldi. Kalktığında mutlaka çok iyi bir takım kuracağız. En kötü durumla, şuan ki takımla yolumuza devam edeceğiz. Gelecek sezon için hedefimiz Süper Lig olsun artık, hak etti. İnşallah hedefimiz bir üst lig” diye konuştu.