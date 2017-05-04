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GALATASARAY
06 Mayıs 2017 19:00
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Drogba’dan Galatasaray’a transfer yardımı!

Galatasaray geçen sezon transfer edemeyince Stoke City’ye giden Wilfried Bony'yi kiralamak için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılara bu transfer için Didier Drogba da yardım edecek. Daily Mirror gazetesi de Bony’nin Aslan yolunda olduğunu yazdı.
08:504 Mayıs 2017
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Drogba’dan Galatasaray’a transfer yardımı!

AMKSPOR – Galatasaray, golcü transferinde önemli yıldızları listesine eklemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'den Torres'ten sonra bu sezon Stoke City'de kiralık olarak oynayan Manchester City'li Wilfried Bony için de girişimlere başladı. Takımında sadece 10 maçta forma giyebilen ve 2 kez fileleri havalandıran 28 yaşındaki Fildişili futbolcu için yönetim, geçen yaz döneminde olduğu gibi İngilizlerin kapısını çalacak.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

15 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle kiralama teklifi sunulacak olan Bony'yi ikna etmek için de vatandaşı olan Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba devreye girecek. Böylece yıldız oyuncunun kafasındaki soru işaretleri kaldırılacak. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mirror da Bony'nin sarı-kırmızılı takımın yolunda olduğunu okuyucularına duyurdu. Yönetim, önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.

BONY KİMDİR?

Doğum Tarihi: 10 Aralık 1988

Doğum Yeri: Bingerville / Fildişi Sahili

Boyu: 1.81

Mevkii: Santrfor

Kulübü: Manchester City

Sözleşme Bitiş Tarihi: 31.5.2019

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig wilfried bony
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