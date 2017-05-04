Ezgi Dilik: İki kupa ile sezonu kapattık

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ezgi Dilik, "İlk kupayı kazandıktan sonra takımın özgüveni daha da yerine geldi diyebilirim. Başarabileceğimize inandık ve gördük" dedi.

2016-2017 Voleybol Sezonunu Kupa Voley ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı medya günü düzenledi. Başarılı voleybolcu Ezgi Dilik, özel açıklamalarda bulundu.

“Mutluyuz, iki kupa ile sezonu kapattık”

Dereağzı Tesisleri’nde düzenlenen medya gününde konuşan Ezgi Dilik, “Çok yorucu bire sezondu açıkcası. Her maçta çok ciddi bir mücadele vermemiz gereken bir sezondu bizim adımıza. Final etabında da derbi mücadelesi olması ayrı bir zevk idi bizim için. En sonunda da kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Derbi serisi boyunca iki takım taraftarının da takımlarına çok ciddi destekleri vardı. Bu açıdan da tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir katkıları vardı bize. Mutluyuz, iki kupa ile sezonu kapattık. Gönül isterdi ki 3’ncü kupayı da alalım. Ama bu da seneye gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimizden bir tanesi. İlk kupayı kazandıktan sonra takımın özgüveni daha da yerine geldi diyebilirim. Başarabileceğimize inandık ve gördük. İlk aldığımız kupa çok büyük mücadele gerektiren ve 3 maç üst üste oynanan çok ciddi bir yerdi. O kupanın ardından sezona daha da iyi sarıldık. Sonunda da bu kupayı aldığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

“Gönül isterdi ki, bütün kulvarlarda bu şekilde devam etsin”

Şampiyonluğun ardından Galatasaraylı oyuncular ile birlikte fotorğaf çektirmelerinin hatırlatılması üzerine Ezgi, şöyle konuştu:

“Yanlış hatırlamıyorsam, 48 yıl önce aynı bu şekilde bir fotoğraf karesi çekilmiş. Bizde tekrardan bunun yaşanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe olarak ikiye ayrılıyor takımlar fakat, karşımızda oynayan arkadaşlarımızda milli takımda aynı forma altında oynadığımız sporcular. Hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kardeşi gibiyiz. Derbi mücadelesi farklıydı. Gönül isterdi ki, bütün kulvarlarda bu şekilde devam etsin. Sonuçta insanlar oraya maç izlemeye ve takımlarını desteklemeye geliyorlar. Çok da seyir keyfi yüksek bir final serisi oldu bence. İnşallah bu şekilde ezeli rekabet ama dostluk aynı zamanda unutulmadan devam eder diye ümit ediyorum.”