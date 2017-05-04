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Fenerbahçe finalde!

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı play-off 3. maçında Galatasaray'ı 77-63 yenerek finale kaldı. Sarı-lacivertliler finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek
21:454 Mayıs 2017
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Fenerbahçe finalde!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 77-63 yenip seriyi 3-0 yaparak finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı 3-0’lık seriyle eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ile finalde karşı karşıya gelecek.

YÖNETİME PROTESTO

Galatasaray taraftarları, mücadelenin ardından Başkan Dursun Özbek aleyhinde tezahüratlar yaparak yönetimi istifaya çağırdı.

MAÇA İLGİ AZDI

Abdi İpekçi Arena’da oynanan karşılaşmaya ilgi azdı. Mücadeleyi yaklaşık 300 kadar taraftar takip etti.

İki takımın yöneticilerinin de maçı izlemeye gelmemesi dikkat çekti.

TARAFTARDAN DESTEK

Galatasaray taraftarı, maçın bitiş düdüğünün ardından Sarı-kırmızılı oyunculara destek oldu. Taraftarlar ve oyuncular karşılıklı tezahürat yaptılar.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray
Son güncelleme: 21:51 | 04.05.2017
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