Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynayacak

Fenerbahçe'ye derbiye cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle farklı dizilişle sahada olacak. Topal’ın yokluğunda Aatif orta sahaya çekilirken Sow sol kanatta, Ozan ise sağ bekte görev alacak.

AMKSPOR – Fenerbahçe’de eksikler Beşiktaş derbisinde zorunlu mevki değişimlerini de beraberinde getirecek. Şener ve Wiel'in yokluğunda Ozan Tufan zorunluolarak sağ bekte oynayacak. Orta sahada Josef ve Alper Potuk'un yeri garanti, 3. isim olarak ise Neustadter, Salih Uçan ve Aatif arasında tercih yapılacak. Teknik Direktör Advocaat'ın planları arasında Aatif'ı orta sahaya çekip Sow'a sol kanatta görev vermek de var. Tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda Faslı oyuncuyu sürekli orta sahada deniyor.