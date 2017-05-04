Fenerbahçe’den Olympiakos’a net gönderme!

Anadolu Efes'i eleyerek Euroleague'de Final Four'a yükselen Olympiakos, İstanbul'da düzenlenecek finaller öncesinde özel bir tişört çıkardı. Fenerbahçe'den bu tişörte cevap gecikmedi.

Olympiakos, İstanbul’da düzenlenecek Final Four için hazırlıklara başladı! Olympiakos’un mesajına Fenerbahçe’den kısa süre içerisinde cevap geldi. Anadolu Efes’i 5. maçta yenerek seriyi 3-2 kazanan ve adını Final Four’a yazdıran Yunan temsilcisi, Final Four için çıkarttığı tişört ile gündem oldu.

İstanbul Boğazı ve Boğaziçi Köprüsü’nün yer aldığı tasarımda Ayasofya Camii’si de yer aldı. Tişörtte Ayasofya Camii’sine minare eklenmemesi ve altına İstanbul’un Yunanca yazılışı Konstantinopolis’un yazılması dikkat çekti.

Konstantinopolis yazısının hemen altında Final Four’u simgeleyen 2017 yazısında yer alan nazar boncuğu da bir başka dikkat çeken ayrıntı oldu.

FENERBAHÇE’DEN DE CEVAP GELDİ

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi mağazası olan Fenerium, Olympiakos’un bu mesajına kısa süre içerisinde cevap verdi. Fenerium’un twitter hesabından üzerinden ”İstanbul, since 1453 (1453’ten beri İstanbul)” yazısı bulunan tişört görseli “Doğrusu bu” mesajıyla paylaşırken Olympiakos’un resmi hesabı da etiketlendi.

Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid ve Olympiakos’un yer aldığı, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunda Yunan temsilcisi, finale yükselmek için CSKA Moskova ile karşılaşacak.