FIBA’dan başörtüsü devrimi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 139 milli federasyonun bir araya geldiği ve ilk kez yapılan Ara Dönem Kongresinde, FIBA Merkez Yönetim Kurulu’nun basketbol oyuncularının başörtüsü takmalarına izin veren kararını yürürlüğe koydu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 139 milli federasyonun bir araya geldiği ve ilk kez yapılan Ara Dönem Kongresinde, FIBA Merkez Yönetim Kurulu'nun basketbol oyuncularının başörtüsü takmalarına izin veren kararını yürürlüğe koydu.

Forma renkleriyle uyumlu ve yaralanmaları minimuma indirecek şekilde başörtüsünün takılması uygulaması 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.FIBA’nın başörtüsü için belirlediği şartlar şöyle:

– Siyah, beyaz ya da forma ile aynı renkte olması

– Bir takımdaki uygulama bütün oyuncular için aksesuarlar gibi aynı renkte olacak

– Yüzü tamamen veya kısmet kapatmayacak (gözler, burun dudaklar vs.)

– Giyilen başörtüsü diğer oyuncular için tehlikeli olamaz

– Yüzde ve boyunda açma/kapama aparatları olmayacak

– Yüzde dışarı çıkan bir parça olmayacak