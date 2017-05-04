Galatasaray’da ‘ağabeyler’ geri dönüyor!

Sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri koltuğunu bırakmak istemeyen Başkan’a, “Adnan Öztürk, Sportif A.Ş’yi devralmalı. Abdurrahim Albayrak’la birlikte durumu toparlarlar” önerisinde bulunuyor.

Neredeyse kupasız geçen sezon, üst üste derbilerin kaybedilmesi ile Riva ve Florya projelerinin camia içinde yarattığı fikir ayrılığı, Galatasaray yönetimine kan kaybettiriyor. Bu durum, Cimbom'un ağabeylerini de tedirgin ediyor. Özellikle muhalefet, erken seçim isteklerine kulak tıkayan Başkan Dursun Özbek'in hatalarına el koyma kararı aldı.

BAŞARI İÇİN DEĞİŞİM

Sarı-kırmızılı kulislerde yaşanan konuşmalarda, Özbek'e, kulüp şirketlerinin yönetimini değiştirmesi tavsiyesi gidiyor. Konuşmalar, ağırlıklı şekilde Adnan Öztürk ve Abdurrahim Albayrak ismi üzerinde yoğunlaşıyor. “Sportif A.Ş'yi Öztürk devralmalı” görüşü belirtiliyor. Ağabeyler, “Adnan Öztürk, kendi bütçesiyle iyi işler yapar. Abdurrahim Albayrak'la durumu toparlarlar. En azından seçime kadar, sportif başarı için değişim şart. Mağazacılık, sportif ve iletişim şirketleri zarar ediyor. Böyle gitmez” ifadelerini kullanıyor.

Dursun Özbek'in bu yöndeki seslere daha fazla kulak tıkayamayacağı belirtiliyor.