Galatasaray’dan Ergin Ataman isyanı

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde erkek basketbol takımının Darüşafaka Doğuş ile oynadığı karşılaşmada diskalifiye edilen sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ergin Ataman'a açıklamalarından dolayı destek verdi.

Galataaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun erteleme karşılaşmalarıyla ilgili programına eleştiride bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Basketbol Federasyonu, Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank arasında oynanacak basketbol karşılaşmasının tarihini önce 30 Nisan Pazar olarak açıklamıştı. Ardından, Darüşşafaka’nın yoğun baskılarıyla maç tarihi 3 Mayıs Çarşamba olarak değiştirildi. Oysa yönetmelik ve yönergelere göre, ertelenen maçların erteleme sırasıyla oynanması gerekiyordu. Darüşşafaka Doğuş’un 27. hafta maçı olan Anadolu Efes karşılaşması da ertelenmişti; önce o maçın oynanması icap ediyordu. Federasyon aldığı kararla kendi kurallarını delik deşik etti. Rezaletin altına son imzayı da maçın hakemleri attı. Darüşşafaka antrenörü David Blatt’ın itirazı, hatta İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp sohbetle yatıştırılırken, Türkiye’nin en başarılı koçu Ergin Ataman’ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırıldı.”

Ataman'da maç sonu açıklamalarıyla bu duruma dikkati çekti ve şunları söyledi:

“Ligde tuhaf şeyler oluyor, normal şartlarda bu maçı pazar günü oynayacağımız söylendi bize. Daha sonra yönergeye göre Darüşşafaka'nın önce Anadolu Efes ile olan erteleme maçını oynayacağı ardından bizle oynayacağı söylendi. Sonra bir anda maç Çarşamba gününe alındı. Siz Galatasaray'a bunu yapamazsınız. Galatasaray çok büyük bir camia. Federasyona gelen baskıyla bu maçı Pazar gününden Çarşamba gününe alıyorsanız ve bu maçı yönergelere aykırı bir şekilde oynatıyorsanız bizim hazmedemeyeceğimiz şeyler var. Bu yüzden de maça itiraz ettik şu an. Türkiye yönergelerle yönetiliyor ve geçen sene kadın takımımız bu sebeple maç kaybetti.”

Sözlerine devam eden tecrübeli koç şu ifadeleri kullandı:

“Son yıllarda bu kadar kötü hakem üçlüsüyle ilk kez karşılaşıyorum. Bu kadar çifte standardın uygulandığı; Daçka'nın yaptığı teknik ve sportmenlik dışı faullerin hiçbiri çalınmadığı için ben en sonunda isyan ettim. Bana verdikleri teknik haklıdır ama aynı şekilde bize çalınan faul sonrası Blatt de saha içine girip isyan ediyorsa ona da teknik vermelisin gidip sohbet etmeyeceksin. Ben de buna itiraz ettim. Üç hakeme de dedim ki bu yabancı hayranlığını bırakın, herkese eşit davranın. Bizim açımızdan sıralamayı değiştirmeyecek bir maçtı ancak iyi mücadele ettik. Federasyonun Galatasaray'a hem yönetim olarak hem de hakem tayini olarak daha saygılı davranması gerekiyor. Galatasaray'a karşı Darüşşafaka'ya tanınan bu imtiyazı anlayamadım. Gerek maç içi yönetimde gerek maç öncesinde federasyonun verdiği kararlarla. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor kulübü, arkasında 25 milyon taraftar var. Galatasaray sahipsiz değildir. Bugün Türkiye'de Ergin Ataman'a karşı bir ön yargı varsa Türk sporu bitmiş demektir.”