İlhan Ekşioğlu dalga geçti ama bu kare fair-play’a aday!

Fenerbahçeli voleybolcular, G.Saraylılar ile birlikte objektiflerin karşısına geçti. Küçük tepkilerin dışında sporculara büyük destek verildi. TMOK, iki takımın 2017 Türkiye ve dünya fair-play ödüllerine aday gösterileceğini açıkladı

AMKSPOR – Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisinde Galatasaray'ı 3 maçta da set vermeden yenen Fenerbahçe şampiyon olurken, iki takım oyuncularının birlikte verdikleri poz, gündeme oturdu. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Kupa töreni sonunda iki takım bir araya gelerek örnek bir dostluk sergiledi. Her iki takıma bu nedenle ayrıca teşekkür ederim” derken binlerce taraftar, özellikle futbol ve basketbolda yıllardır süregelen gerginliklere son verilmesi için bu pozun milat olmasını istedi.

NİHAN BIRAKTI, MENAJER OLDU

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı, Dünya Fair Play KonseyiÜyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, Galatasaray ve Fenerbahçe kadın voleybol takımlarını, verdikleri dostluk pozu nedeniyle 2017 Türkiye ve dünya fair play ödüllerine aday olarak göstereceklerini açıkladı. Öte yandan, aktif kariyerini 35 yaşında noktalayan Galatasaray'ın kaptanı libero, Nihan Güneyligil, sarı-kırmızılı takımda menajerlik görevine getirildi.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ İLHAN EKŞİOĞLU’NA BÜYÜK TEPKİ

Bu poz ile dalga geçen ve ‘Yenildikçe gülen rakip” diyen Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu, özellikle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Ekşioğlu'na “İstifa yazdıkça gülen yönetim”, “Git dedikçe gitmeyen siz”, “Bu zihniyet yüzünden Türkiye'de centilmenlik yok”, “İstifa edin, biz de gülelim” gibi mesajlar gönderildi.