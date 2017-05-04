Maljkovic: Bu takım ligde kalamaz diyorlardı

Galatasaray Başantrenör Marina Maljkovic, Fenerbahçe’ye elendikleri için üzgün olduklarını belirtti. Sezon değerlendirmesi de yapan Maljkovic, “Herkes bizim ligde kalmamızın zor olduğunu söylüyordu. Sezona iyi başladık. Bizden çok güçlü olan takımları yenerek başladık” dedi.

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi 3. maçında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 77-63'lük skorla mağlup oldu ve 3-0 elendi. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic ile oyunculardan Işıl Alben, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den 1 maç alamadan elendikleri için üzgün olduğunu belirten Maljkovic, “Galatasaray'ın Euroleague’de olacak olması bizim için önem taşıyordu. Sezon başı İstanbul'a geldiğimde genç oyuncularla ilk defa A takımda karşılaştım. Herkes bizim ligde kalmamızın zor olduğunu söylüyordu. Sezona iyi başladık. Bizden çok güçlü olan takımları yenerek başladık. Bu takımda çalıştığımız için çok mutluyum. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Taraftarla özel duygularımız var. Maçtan sonra taraftarla şarkı söylememiz duygusaldı” diye konuştu.

Takımın parçası olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Işıl Alben ise, “Son maçları kaybederek bitirdik ama sezona baktığımız zamanda Avrupa'da ve ligde başarılı olduk diyebiliriz. Herkese teşekkür ederim. İnanıyorum ki önümüzdeki sene geçmiş başarıları yakalayacağız. Fenerbahçe iyi oynayarak kazandı” şeklinde konuştu.