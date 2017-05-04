Mehmet Demirkol: TFF Başakşehir’den özür dilesin

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF Tahkim Kurulu’nun Başakşehir takımının iki futbolcusuna verdiği ceza indirim kararını eleştirdi. Sosyal medyadan mesaj gönderen Demirkol, “TFF Başakşehir’den özür dilesin” diye yazarak ironik bir mesaj gönderdi.
Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor – Başakşehir maçının ardından Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, A Spor’a mensup gazetecilere saldırmış ve PFDK bu futbolculara ceza vermişti.
Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan’ın 5’er maçlık cezaları 3’e indirildi. Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk potasına tekrar giren Başakşehir takımı, TFF’den gelen bu haber sonrasında sevindi.
Mehmet Demirkol, gazetecilere yapılan saldırının ardından NTV Spor’daki programında adeta isyan etmişti.
Bu hafta bütün takımlar sahaya ‘Basaksehir’den özür dileriz… TFF’ pankartıyla çıksın.
— mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 4 Mayıs 2017