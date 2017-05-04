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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
05 Mayıs 2017 20:00
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Mehmet Demirkol: TFF Başakşehir’den özür dilesin

Gazetecilere saldıran Başakşehirli Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a verilen ceza indirimi epey tepki çekti. Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından yapılan bu uygulamaya karşı çıktı.
19:524 Mayıs 2017
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Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF Tahkim Kurulu’nun Başakşehir takımının iki futbolcusuna verdiği ceza indirim kararını eleştirdi. Sosyal medyadan mesaj gönderen Demirkol, “TFF Başakşehir’den özür dilesin” diye yazarak ironik bir mesaj gönderdi.

Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor – Başakşehir maçının ardından Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, A Spor’a mensup gazetecilere saldırmış ve PFDK bu futbolculara ceza vermişti.

Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan’ın 5’er maçlık cezaları 3’e indirildi. Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk potasına tekrar giren Başakşehir takımı, TFF’den gelen bu haber sonrasında sevindi.

Mehmet Demirkol, gazetecilere yapılan saldırının ardından NTV Spor’daki programında adeta isyan etmişti.

Etiketler
Başakşehir MEHMET DEMİRKOL Ufuk Ceylan volkan babacan Yalçın Ayhan
Son güncelleme: 19:56 | 04.05.2017
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