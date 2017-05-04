Mehmet Demirkol: TFF Başakşehir’den özür dilesin

Gazetecilere saldıran Başakşehirli Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a verilen ceza indirimi epey tepki çekti. Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından yapılan bu uygulamaya karşı çıktı.

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